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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Осень

Бабье лето продолжается? Какой будет погода в Белгородской области в выходные

15 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Осень

Тёплые выходные ожидают белгородцев

16 сентября в регионе без осадков. Местами туман. При этом днём синоптики обещают до +23 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 16 сентября, в Белгородской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. Ветер в тёмное время суток северной четверти 2-7 м/с. Днём порывы 6-11 м/с. Ночью ожидается +3…+8 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +18…+23 ˚С.

В Белгороде ночью северный ветер 2 м/с. Ожидается небольшая облачность. Температура опустится до +7 ˚С. Днём переменная облачность, ветер до 3 м/с. Потеплеет до +22 ˚С.

В воскресенье в областном центре ветер северо-восточный с порывами 2 м/с. Похолодает ночью до +8 ˚С. В дневное время потеплеет до +22 ˚С.

В начале следующей недели в Белгороде без осадков. Также сохранится тёплая погода.

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