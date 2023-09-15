Бабье лето продолжается? Какой будет погода в Белгородской области в выходные

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В субботу, 16 сентября, в Белгородской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. Ветер в тёмное время суток северной четверти 2-7 м/с. Днём порывы 6-11 м/с. Ночью ожидается +3…+8 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +18…+23 ˚С.
В Белгороде ночью северный ветер 2 м/с. Ожидается небольшая облачность. Температура опустится до +7 ˚С. Днём переменная облачность, ветер до 3 м/с. Потеплеет до +22 ˚С.
В воскресенье в областном центре ветер северо-восточный с порывами 2 м/с. Похолодает ночью до +8 ˚С. В дневное время потеплеет до +22 ˚С.
В начале следующей недели в Белгороде без осадков. Также сохранится тёплая погода.