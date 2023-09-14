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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:49

Гладков ответил на жалобы белгородцев по теме образования

Законно ли требуют детсады Белгорода фото родителей и детей для входа по биометрии?

14 сентября 2023, 09:40
Фото: Midjourney

Гладков ответил на жалобы белгородцев по теме образования

Глава региона рассказал, планируется ли дистанционное обучение в вузах, безопасны ли столпотворения у школьных ворот и законно ли требовать фотографии родителей и детей в детских садах. На вопросы Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.
Сюжет
Школы

Во время большой прямой линии губернатор Вячеслав Гладков ответил на ряд интересующих белгородцев вопросов об образовании. Жители спрашивали, почему у школ собирается толпа детей, в каком формате будут проходить экзамены и планируется ли дистанционное обучение в вузах региона.

Глава региона ответил, что сдача экзаменов в этом году пройдёт в очном формате, а дистанционное обучение в университетах пока не планируется. Однако формат может измениться, если оперативная обстановка в регионе ухудшится.

Также одна из жительниц сообщила главе региона, что у входа в школы на третью смену собирается много детей, и спросила, безопасно ли это. «Эти же дети толпятся на входе и в фойе», — добавила женщина.

Губернатор попросил белгородку сообщить, в какой школе подобная проблема, чтобы власти смогли связаться с руководством школы и обсудить возникшую ситуацию. Также Гладков указал на необходимость усиления контроля за периметром школы.

Зачем мы усилили контроль по периметру? Я думаю, что родители со мной согласятся. Чтобы усилить безопасность в рамках террористической опасности, которая, безусловно, очень высокая.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, с необычной ситуацией столкнулась родительница в одном из детских садов. По её словам, администрация просит присылать фотографии родителей и ребёнка для биометрической системы доступа. Белгородка задала вопрос, законно ли это.

Губернатор ответил, что требовать фотографии законно только в том случае, если родители дали своё согласие.

Напомним, что День знаний в белгородских школах прошёл с новыми мерами безопасности: около школ дежурили охранники и полицейские, а родителей пропускали внутрь только по предъявлению документов, удостоверяющих личность.

Однако некоторые родители паспорта с собой не взяли, поэтому были вынуждены наблюдать за торжественной линейкой через ворота школы. А около школы №2 в Северном даже случилась давка.

Однако в следующие дни мало что изменилось. 4 сентября из-за новой работы пропускной системы у ворот третьей гимназии снова образовалась толпа. На эту же проблему жаловались и родители из Строителя.

Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку
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#Белгородская область#Образование#Школы#Вузы#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Вячеслав Гладков#Биометрия#Александра Склярова#Формат обучения#Столпотворение
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