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Водитель погрузчика погиб при обстреле курского приграничья

ВСУ обстреляли район спиртзавода: смертельно ранен водитель погрузчика

14 сентября 2023, 08:38
Фото: 1MI

Водитель погрузчика погиб при обстреле курского приграничья

В Курской области под обстрел попал приграничный посёлок Тёткино. Снаряды прилетели в район спиртзавода. Рабочий получил ранение и умер до приезда скорой помощи, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В результате обстрела соседней Курской области погиб человек. Трагедия случилась в посёлке Тёткино Глушковского района.

По информации губернатора Романа Старовойта, прилёты снарядов зафиксировали в районе спиртзавода. Водитель погрузчика получил смертельное ранение и скончался ещё до прибытия скорой помощи. Глава региона принёс соболезнования родным мужчины и сообщил, что власти постараются оказать им необходимую помощь.

Кроме того, противник повторно обстрелял село Гордеевка Кореневского района. Всего в населённом пункте насчитали десять прилётов. Никто не пострадал, однако повреждения получила линия электроснабжения. Аварийные бригады начнут восстановительные работы, когда появится такая возможность.

Белгородская область накануне также была под огнём противника. Разрушения зафиксировали в Валуйском и Шебекинском городских округах. Всего под обстрелы попали пять районов региона. ВСУ ударили по приграничью с помощью артиллерии, миномётов и беспилотников.

Стали известны последствия массированного обстрела Шебекинского горокруга
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#Происшествия#Курская область#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Обстрел#Погибший#Приграничье#СВО#Тёткино#Обстрел ВСУ
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