Власти подтвердили незначительные перебои на белгородских АЗС

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Белгородские власти заявили, что дефицита топлива в регионе нет. Как рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский, на заправках достаточный запас горючего. Перебоев с поставками нет. В наличии есть все виды топлива.
По словам чиновника, властям известно об информации о нехватке топлива на АЗС области. На некоторых заправках действительно отмечены незначительные перебои, однако поводов для беспокойства нет.
Они были связаны с логистикой и ажиотажем, который возник из-за более низких цен и увеличения продаж в 1,5-2 раза. К сожалению, недобросовестные люди смогли воспользоваться ситуацией и даже смогли на этом заработать.
Дмитрий Гладский
Замгубернатора добавил, что АЗС обеспечены полным запасом топлива. Имеется недельный запас АИ-92 и АИ-95 и двухнедельный — дизеля. В пути находятся дополнительные топливовозы.
Накануне ситуацию с топливом прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона также сообщил, что дефицита нет.
Ранее ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС. Ведомство проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизеля.