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Бензин

Власти подтвердили незначительные перебои на белгородских АЗС

14 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Бензин

Незначительные перебои на белгородских заправках вызваны ажиотажем

Замгубернатора Дмитрий Гладский заявил, что в регионе есть недельный запас бензина и двухнедельный — дизельного топлива. Перебоев с поставками нет. Однако незначительные проблемы ранее всё-таки были.
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Бензин

Белгородские власти заявили, что дефицита топлива в регионе нет. Как рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский, на заправках достаточный запас горючего. Перебоев с поставками нет. В наличии есть все виды топлива.

По словам чиновника, властям известно об информации о нехватке топлива на АЗС области. На некоторых заправках действительно отмечены незначительные перебои, однако поводов для беспокойства нет.

Они были связаны с логистикой и ажиотажем, который возник из-за более низких цен и увеличения продаж в 1,5-2 раза. К сожалению, недобросовестные люди смогли воспользоваться ситуацией и даже смогли на этом заработать.
Дмитрий Гладский

Замгубернатора добавил, что АЗС обеспечены полным запасом топлива. Имеется недельный запас АИ-92 и АИ-95 и двухнедельный — дизеля. В пути находятся дополнительные топливовозы.

Накануне ситуацию с топливом прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона также сообщил, что дефицита нет.

Ранее ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС. Ведомство проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизеля.

Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензина
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#Белгородская область#Дефицит#Бензин#Топливо#Поставки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Дизель#Дмитрий Гладский
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