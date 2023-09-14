В трёх белгородских населённых пунктах обстрелами за три недели разрушено 130 домов

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
От обстрелов ВСУ продолжают страдать дома мирных белгородцев. Так, только за последние три недели около 130 построек было разрушено в трёх населённых пунктах Валуйского горокруга. Речь о Валуйках, Уразово и Новопетровке.
На местах идёт восстановление домов — 24 уже отремонтировано. По остальным объектам работа продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
От обстрелов пострадали не только дома мирных жителей, но и производственные площадки. Серьёзные разрушения ранее зафиксировали в Шебекинском горокруге. Там пострадали 11 крупных предприятий.
Однако их работа тоже постепенно восстанавливается. Большая часть организаций готовится к тому, чтобы в четвёртом квартале начать выпуск продукции, а в первом квартале следующего года — вернуться к привычным объёмам производства.