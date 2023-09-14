Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Разрушения от обстрелов

В трёх белгородских населённых пунктах обстрелами за три недели разрушено 130 домов

14 сентября 2023, 10:01
Фото: 1MI
Разрушения от обстрелов

В Валуйском горокруге за три недели обстрелами разрушено около 130 домов

Разрушения были в Валуйках, Уразово, Новопетровке. 24 дома уже восстановили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От атак в приграничье, впрочем, страдают не только дома, но и крупные предприятия.

От обстрелов ВСУ продолжают страдать дома мирных белгородцев. Так, только за последние три недели около 130 построек было разрушено в трёх населённых пунктах Валуйского горокруга. Речь о Валуйках, Уразово и Новопетровке.

На местах идёт восстановление домов — 24 уже отремонтировано. По остальным объектам работа продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От обстрелов пострадали не только дома мирных жителей, но и производственные площадки. Серьёзные разрушения ранее зафиксировали в Шебекинском горокруге. Там пострадали 11 крупных предприятий.

Однако их работа тоже постепенно восстанавливается. Большая часть организаций готовится к тому, чтобы в четвёртом квартале начать выпуск продукции, а в первом квартале следующего года — вернуться к привычным объёмам производства.

Жители белгородской Новой Таволжанки жалуются на восстановление домов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцевВ Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на ЕсенинаТранш из внебюджетного фонда направят на восстановление нежилых построек в Шебекино
#Белгородская область#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Мэрия Белгорода ответила на вопрос о законности работ на участке Центрального парка
Сегодня, 10:12
«Могу многое сказать, но не считаю это правильным»: Гладков — о ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 08:31
Без «быстрых свиданий»: как фильм «Барби» стартовал в Белгороде
Сегодня, 11:15
Премия самому себе и заму в Севастополе: новый эпизод в деле Александра Плахтия
Сегодня, 08:56
Что произошло с ценами на бензин и дизель в Белгородской области за неделю
Сегодня, 11:49