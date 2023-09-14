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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Черноземье психологи помогут демобилизованным с посттравматическим расстройством

В Черноземье психологи помогут демобилизованным с посттравматическим расстройством

14 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Психологическая помощь будет оказана в Орловской области. Психологи пройдут специальную программу, пишет «Орелtimes».

Орловская область стала участником программы психологического консультирования участников СВО и членов их семей, сообщает издание. Демобилизованным окажут психологическую помощь и помогут пережить стрессовые ситуации.

Программа научит психологов работать с демобилизованными с посттравматическим стрессовым расстройством. Помощь также получат военнослужащие, всё ещё находящиеся в зоне СВО.

Программа «Основы психологического консультирования участников СВО и членов их семей» осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Очно-заочное обучение пройдут россияне с высшим образованием. Объём программы — 256 часов.

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#Психологи#Черноземье#Психологическая помощь#Орловская область#СВО#Мобилизованные#Александра Склярова#Демобилизованные
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