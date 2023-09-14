В Черноземье психологи помогут демобилизованным с посттравматическим расстройством

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Орловская область стала участником программы психологического консультирования участников СВО и членов их семей, сообщает издание. Демобилизованным окажут психологическую помощь и помогут пережить стрессовые ситуации.
Программа научит психологов работать с демобилизованными с посттравматическим стрессовым расстройством. Помощь также получат военнослужащие, всё ещё находящиеся в зоне СВО.
Программа «Основы психологического консультирования участников СВО и членов их семей» осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Очно-заочное обучение пройдут россияне с высшим образованием. Объём программы — 256 часов.