В Белгородской области изменился порядок распределения субсидий на охрану порядка

Субсидии предоставляются муниципальным бюджетам, и эти средства идут на стимулирование граждан и их объединений, участвующих в охране порядка. По 150 рублей в час платят белгородцам, которые дежурят по будням. По 200 рублей в час платят за дежурство в выходные и праздничные дни.