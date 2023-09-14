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В Белгородской области изменился порядок распределения субсидий на охрану порядка

В Белгородской области изменился порядок распределения субсидий на охрану порядка

14 сентября 2023, 14:56
Фото: 1MI
Речь о мероприятиях по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. В частности, этим занимаются добровольные народные дружины. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

В Белгородской области изменился порядок распределения субсидий бюджетам муниципалитетов при реализации мероприятий по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. Этим, в частности, занимаются добровольные народные дружины.

Соответствующее постановление опубликовали 11 сентября. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июля 2023 года. Контроль за исполнением постановления возложили на управление региональной безопасности (оперштаб) и министерство финансов области.

Субсидии предоставляются муниципальным бюджетам, и эти средства идут на стимулирование граждан и их объединений, участвующих в охране порядка. По 150 рублей в час платят белгородцам, которые дежурят по будням. По 200 рублей в час платят за дежурство в выходные и праздничные дни.

Общий объём субсидий утверждается законом региона об областном бюджете на соответствующий год и плановый период. Средства муниципалитетам предоставляют не более раза в месяц.

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#Белгородская область#Субсидии#Днд#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Охрана порядка
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