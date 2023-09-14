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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Белгороде месяц не могут найти мужчину с татуировками на руках

В Белгороде месяц не могут найти мужчину с татуировками на руках

14 сентября 2023, 06:18
Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Местонахождение 42-летнего белгородца неизвестно с 16 августа. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Местонахождение Руслана Толоцкого неизвестно с 16 августа. Последний раз мужчину видели в Белгороде.

42-летний горожанин — нормального телосложения. Рост белгородца — 175 см. Волосы у мужчины тёмно-русые, а глаза — серо-голубые. Во что был одет белгородец в день исчезновения, неизвестно. Вместе с тем у мужчины есть особые приметы: на предплечьях правой и левой руки у него татуировки.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

В Старооскольском округе тем временем ищут 35-летнюю Юлию Калинкину. Женщина в светлых кроссовках и оранжевой кофте пропала 10 сентября.

Ориентировка на пропавшего белгородца Ориентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца
Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Женщина в оранжевой кофте пропала в Белгородской области
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