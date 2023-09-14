В Белгороде месяц не могут найти мужчину с татуировками на руках

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Местонахождение Руслана Толоцкого неизвестно с 16 августа. Последний раз мужчину видели в Белгороде.
42-летний горожанин — нормального телосложения. Рост белгородца — 175 см. Волосы у мужчины тёмно-русые, а глаза — серо-голубые. Во что был одет белгородец в день исчезновения, неизвестно. Вместе с тем у мужчины есть особые приметы: на предплечьях правой и левой руки у него татуировки.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
В Старооскольском округе тем временем ищут 35-летнюю Юлию Калинкину. Женщина в светлых кроссовках и оранжевой кофте пропала 10 сентября.