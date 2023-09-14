В Белгороде месяц не могут найти мужчину с татуировками на руках

42-летний горожанин — нормального телосложения. Рост белгородца — 175 см. Волосы у мужчины тёмно-русые, а глаза — серо-голубые. Во что был одет белгородец в день исчезновения, неизвестно. Вместе с тем у мужчины есть особые приметы: на предплечьях правой и левой руки у него татуировки.