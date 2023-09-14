Установка системы полива в парке Победы в Белгороде обойдётся дороже 1 млн рублей

Напомним, ранее на площадках парка Победы проводился фестиваль «Белгород в цвету». Для цветочного праздника, в частности, закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями за 2,3 млн рублей. Также на территории высадили 14 тыс. хризантем.