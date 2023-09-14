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Полив

Установка системы полива в парке Победы в Белгороде обойдётся дороже 1 млн рублей

14 сентября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Полив
Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который установит систему полива в парке. Заявки подаются до 21 сентября, а исполнителя определят 25-го числа, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Система полива за 1 млн 87 тысяч 785 рублей появится в парке Победы в Белгороде. Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся указанными работами.

Заявки подаются до 21 сентября, а исполнителя определят 25 сентября. Завершить работы заказчик требует в течение месяца после заключения контракта. Согласно техническому заданию, исполнителю нужно провести земляные работы: разработать грунт, засыпать песок. Затем необходимо установить колодцы.

Добавим, что деньги на работы выделят из внебюджетных источников.

Напомним, ранее на площадках парка Победы проводился фестиваль «Белгород в цвету». Для цветочного праздника, в частности, закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями за 2,3 млн рублей. Также на территории высадили 14 тыс. хризантем.

Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?
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#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Наталья Корявых#Закупка#Подрядчик#Система полива
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