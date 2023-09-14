Установка системы полива в парке Победы в Белгороде обойдётся дороже 1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Система полива за 1 млн 87 тысяч 785 рублей появится в парке Победы в Белгороде. Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся указанными работами.
Заявки подаются до 21 сентября, а исполнителя определят 25 сентября. Завершить работы заказчик требует в течение месяца после заключения контракта. Согласно техническому заданию, исполнителю нужно провести земляные работы: разработать грунт, засыпать песок. Затем необходимо установить колодцы.
Добавим, что деньги на работы выделят из внебюджетных источников.
Напомним, ранее на площадках парка Победы проводился фестиваль «Белгород в цвету». Для цветочного праздника, в частности, закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями за 2,3 млн рублей. Также на территории высадили 14 тыс. хризантем.