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Фильм «Оппенгеймер» могут показать в Белгороде только в ноябре этого года

Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму

14 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI

Фильм «Оппенгеймер» могут показать в Белгороде только в ноябре этого года

Корреспондент Бел.Ру обратился к Анастасии Савченко, управляющей кинотеатром «ГриннФильм» в Белгороде. Она рассказала нам, что нашумевший фильм «Оппенгеймер» может выйти в прокат только в ноябре этого года. Сейчас же за пиратскую копию требуют огромные деньги.
Сюжет
Санкции

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (возрастное ограничение: 17+) остаётся недоступным для жителей Белгородской области. Несмотря на то, что мировая премьера картины состоялась ещё летом, до России её копия не может дойти из-за санкций. При этом «Барби» (возрастное ограничение: 12+) повезло куда больше: блокбастер с Марго Роби показывают с сегодняшнего дня, 14 сентября.

По поводу «Оппенгеймера» прогнозы куда более неутешительные: в ноябре 2023 года выйдет цифровой релиз. Скорее всего, только тогда мы сможем его показать под настоящим названием. А пока пираты запрашивают совершенно заоблачную сумму, которую мы себе не можем позволить в текущей ситуации.
Анастасия Савченко

Отметим, что в одном из кинотеатров Москвы картина вышла под названием «Дубак». Вероятно, таким образом владельцы хотели скрыть что-то от правообладателей. До недавних времён разговоры о прокате фильма в Белгороде не велись вовсе, но, кажется, ситуация может измениться.

Фильм «Оппенгеймер» вышел этим летом. Картина повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Работа получила высокие оценки от критиков и зрителей.

Управляющая кинотеатром в Белгороде: речь о прокате «Оппенгеймера» даже не велась
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#Культура#Фильм#Санкции#Кинотеатр#Эксклюзив#Правообладатели#Белгород#Пираты#Артем Черненко
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