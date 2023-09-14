Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (возрастное ограничение: 17+) остаётся недоступным для жителей Белгородской области. Несмотря на то, что мировая премьера картины состоялась ещё летом, до России её копия не может дойти из-за санкций. При этом «Барби» (возрастное ограничение: 12+) повезло куда больше: блокбастер с Марго Роби показывают с сегодняшнего дня, 14 сентября.
По поводу «Оппенгеймера» прогнозы куда более неутешительные: в ноябре 2023 года выйдет цифровой релиз. Скорее всего, только тогда мы сможем его показать под настоящим названием. А пока пираты запрашивают совершенно заоблачную сумму, которую мы себе не можем позволить в текущей ситуации.
Анастасия Савченко
Отметим, что в одном из кинотеатров Москвы картина вышла под названием «Дубак». Вероятно, таким образом владельцы хотели скрыть что-то от правообладателей. До недавних времён разговоры о прокате фильма в Белгороде не велись вовсе, но, кажется, ситуация может измениться.
Фильм «Оппенгеймер» вышел этим летом. Картина повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Работа получила высокие оценки от критиков и зрителей.