Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (возрастное ограничение: 17+) остаётся недоступным для жителей Белгородской области. Несмотря на то, что мировая премьера картины состоялась ещё летом, до России её копия не может дойти из-за санкций. При этом «Барби» (возрастное ограничение: 12+) повезло куда больше: блокбастер с Марго Роби показывают с сегодняшнего дня, 14 сентября.