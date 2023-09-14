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Мост в парке Победы

Цветочный, Парковый или Победный? Гладков предложил названия для моста над Везёлкой

14 сентября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Мост в парке Победы

Белгородцам предложили выбрать название для моста через Везёлку в парке Победы

Губернатор предложил три варианта названия моста, из которых белгородцы могут выбрать понравившийся. Опрос появился на странице Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к обсуждению названий для мостов. Утром 14 сентября он предложил дать имя пешеходному мосту через реку Везёлку в парке Победы.

Глава региона попросил выбрать одно название из трёх: Цветочный, Парковый или Победный. Соответствующий опрос опубликован на его странице в соцсети 14 сентября.

На момент написания материала большинство проголосовало за название «Победный». Этот вариант набрал 58,89% голосов. На втором месте оказался «Парковый» с 27,78% голосов, а на третьем — «Цветочный» с 13,33%.

Напомним, что в ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 сентября, губернатор сообщил, что всем мостам в Белгороде дадут имена. С такой инициативой к главе региона обратилась одна из местных жительниц.

Мостам в Белгороде дадут имена
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#Белгородская область#Мост#Везёлка#Название#Новости Белгорода#Парк Победы#Имена#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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