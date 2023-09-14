Цветочный, Парковый или Победный? Гладков предложил названия для моста над Везёлкой

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к обсуждению названий для мостов. Утром 14 сентября он предложил дать имя пешеходному мосту через реку Везёлку в парке Победы.
Глава региона попросил выбрать одно название из трёх: Цветочный, Парковый или Победный. Соответствующий опрос опубликован на его странице в соцсети 14 сентября.
На момент написания материала большинство проголосовало за название «Победный». Этот вариант набрал 58,89% голосов. На втором месте оказался «Парковый» с 27,78% голосов, а на третьем — «Цветочный» с 13,33%.
Напомним, что в ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 сентября, губернатор сообщил, что всем мостам в Белгороде дадут имена. С такой инициативой к главе региона обратилась одна из местных жительниц.