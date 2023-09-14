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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Традиции воспитания детей в Японии

14 сентября 2023, 16:54
Представляем вам некоторые интересные факты о том, как растут дети в Японии.

Японская система воспитания называется икудзи, что в переводе означает «вразумление». Она основана на убеждении, что дети всегда копируют поведение своих родителей. Поэтому, чтобы воспитывать ребенка правильно, взрослым следует начинать с себя. Малышам запрещено повышать голос, все разговоры должны быть в доброжелательном тоне. Таким образом, дети уже с малых лет учатся уважению к другим людям и контролированию своих эмоций. Об этом пишет RuNews24.Ru.

В японских семьях дисциплина не достигается силой или авторитетом взрослого. До школьного возраста детей стараются радовать любыми их капризами. Они не заставляют детей посещать кружки или делать что-то, чего они не хотят. Главное, чтобы ребенок был счастлив.

Философия икудзи говорит, что все, что окружает ребенка в детстве, должно развлекать его и способствовать его развитию. Мамы часто готовят детям коробку с ланчем, которая выглядит как фигурка из еды в форме героя мультфильма или животного.

Японские дети ведут очень насыщенную жизнь. Уже в двухлетнем возрасте они посещают множество кружков. Поэтому к пяти годам большинство японских детей умеют читать, писать, свободно говорить на другом языке и играть на музыкальном инструменте.

В японском обществе матери полностью посвящают свою жизнь детям после замужества. Они не прибегают к помощи нянь или бабушек. Общество выработало норму, согласно которой мать должна полностью посвятить свое время ребенку. Отцы, в свою очередь, заботятся о достаточном доходе для семьи.

С этой системой продолжают следовать до трехлетия ребенка. Затем мать может вернуться к работе, но для того, чтобы ребенка отправить в детский сад, нужно предоставить множество справок, подтверждающих, что мать не может сама заниматься воспитанием. И даже после этого мама всегда знает, что делал ее ребенок в течение дня, с кем говорил и что ел.

Для японских детей существуют строгие правила и обязанности уже с пяти лет. Они заполняют специальные журналы, куда записываются все активности и обязанности. С шести лет дети уже сами ходят на занятия и их нельзя провожать дальше двери дома.

В Японии не принято хвалить детей, но любой их успех не остается незамеченным. В общении с другими родителями японки называют своих детей глупенькими, так как предполагается, что все дети одинаково умные.

Мальчиков и девочек воспитывают сильно по-разному. Мальчикам вкладывают в голову, что они должны стать сильными мужчинами, а девочек учат быть кроткими и скромными. Девочкам дарят особые куклы, которые передаются по наследству и ставят на специальные лестницы в честь Дня девочек.

Однако не все японские дети справляются со строгими требованиями общества. Появляются хикикомори — отшельники, которые предпочитают избегать любого личного общения и контактов с внешним миром. Это связано с давлением общества и строгими социальными ролями. Число хикикомори в Японии продолжает расти.

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