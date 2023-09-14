Традиции воспитания детей в Японии

С этой системой продолжают следовать до трехлетия ребенка. Затем мать может вернуться к работе, но для того, чтобы ребенка отправить в детский сад, нужно предоставить множество справок, подтверждающих, что мать не может сама заниматься воспитанием. И даже после этого мама всегда знает, что делал ее ребенок в течение дня, с кем говорил и что ел.