Стали известны последствия массированного обстрела Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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13 сентября ВСУ нанесли по Шебекинскому горокругу более 50 ударов. Большая часть пришлась на столицу муниципалитета. Есть разрушения.
В Шебекино накануне было 16 прилётов. В результате пострадали фасад одного из заведений общепита, помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий.
Добавим, что в Сети вечером появились фото снаряда, который попал по промышленному предприятию.
Под обстрелы в Шебекинском горокруге накануне попали ещё несколько населённых пунктов. Так, по Белянке выпустили шесть миномётных снарядов. В итоге уничтожен экскаватор, работавший около границы.
По Середе выпущено семь миномётных снарядов, по Марьино — шесть. Над Муромом с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Помимо этого, из гранатомёта и миномёта обстреляна Новая Таволжанка — всего здесь зафиксировано 15 прилётов. Во всех перечисленных случаях, как утверждает губернатор, обошлось без последствий.
В ходе прямой линии 13 сентября главу региона упрекнули, что вчера не сообщалось об обстрелах Шебекинского горокруга, хотя муниципалитет был под обстрелами весь день.