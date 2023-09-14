Стали известны последствия массированного обстрела Шебекинского горокруга

По Середе выпущено семь миномётных снарядов, по Марьино — шесть. Над Муромом с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Помимо этого, из гранатомёта и миномёта обстреляна Новая Таволжанка — всего здесь зафиксировано 15 прилётов. Во всех перечисленных случаях, как утверждает губернатор, обошлось без последствий.