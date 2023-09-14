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Снаряд, который пробил крышу в одном из предприятий

Стали известны последствия массированного обстрела Шебекинского горокруга

14 сентября 2023, 07:40
Фото: "ШО Шебекино"
Снаряд, который пробил крышу в одном из предприятий

Промпредприятие и заведение общепита попали под обстрелы в Белгородской области

Накануне ВСУ вновь обстреляли Шебекинский горокруг. В одной только столице было 16 прилётов. Есть повреждения на нескольких объектах. Помимо этого, огнём ВСУ уничтожен экскаватор, работавший около границы. О последствиях сообщил губернатор.
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Обстрел

13 сентября ВСУ нанесли по Шебекинскому горокругу более 50 ударов. Большая часть пришлась на столицу муниципалитета. Есть разрушения.

В Шебекино накануне было 16 прилётов. В результате пострадали фасад одного из заведений общепита, помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий.

Добавим, что в Сети вечером появились фото снаряда, который попал по промышленному предприятию.

Снаряд, который пробил крышу в одном из предприятийСнаряд, который пробил крышу в одном из предприятий
Снаряд, который пробил крышу в одном из предприятий
Фото: "ШО Шебекино"

Под обстрелы в Шебекинском горокруге накануне попали ещё несколько населённых пунктов. Так, по Белянке выпустили шесть миномётных снарядов. В итоге уничтожен экскаватор, работавший около границы.

По Середе выпущено семь миномётных снарядов, по Марьино — шесть. Над Муромом с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Помимо этого, из гранатомёта и миномёта обстреляна Новая Таволжанка — всего здесь зафиксировано 15 прилётов. Во всех перечисленных случаях, как утверждает губернатор, обошлось без последствий.

В ходе прямой линии 13 сентября главу региона упрекнули, что вчера не сообщалось об обстрелах Шебекинского горокруга, хотя муниципалитет был под обстрелами весь день.

Что известно о последствиях новых обстрелов Шебекино?
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