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С Яковлевского ГОКа потребовали 110 млн за сбросы в водохранилище под Белгородом

С Яковлевского ГОКа потребовали 110 млн за сбросы в водохранилище под Белгородом

14 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Сточные воды попали в Крапивенское водохранилище из Яковлевского рудника. Теперь ГОК должен заплатить компенсацию в размере более 110,8 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора.
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Суд

В марте 2021 года инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Необходимые пробы сбрасываемых сточных вод взяли в Крапивенском водохранилище на реке Ворскле.

По итогам исследования выяснилось, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ. Их содержание превышает допустимые нормативы, а это может причинить вред водохранилищу.

Управление Росприроднадзора рассчитало размер компенсации. Её сумма составила более 110,8 млн рублей. Организация не выплатила компенсацию в добровольном порядке. В связи с этим природоохранное ведомство потребовало выплату через Арбитражный суд Белгородской области.

Отметим, что ранее Росприроднадзор также потребовал компенсацию от Белоблводоканала, который сбросил сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. Сумма составила 1 млн рублей.

С Яковлевского ГОКа требуют 110 млн за ущерб Крапивенскому водохранилищу С Яковлевского ГОКа требуют 110 млн за ущерб Крапивенскому водохранилищу
С Яковлевского ГОКа требуют 110 млн за ущерб Крапивенскому водохранилищу
Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора
Росприроднадзор потребовал с Белоблводоканала 1 млн за сброс сточных вод в реку
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#Белгородская область#Суд#Яковлевский рудник#Сточные воды#Белгород#Яковлевский ГОК#Росприроднадзор#Александра Склярова
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