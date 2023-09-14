С Яковлевского ГОКа потребовали 110 млн за сбросы в водохранилище под Белгородом

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В марте 2021 года инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Необходимые пробы сбрасываемых сточных вод взяли в Крапивенском водохранилище на реке Ворскле.
По итогам исследования выяснилось, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ. Их содержание превышает допустимые нормативы, а это может причинить вред водохранилищу.
Управление Росприроднадзора рассчитало размер компенсации. Её сумма составила более 110,8 млн рублей. Организация не выплатила компенсацию в добровольном порядке. В связи с этим природоохранное ведомство потребовало выплату через Арбитражный суд Белгородской области.
Отметим, что ранее Росприроднадзор также потребовал компенсацию от Белоблводоканала, который сбросил сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. Сумма составила 1 млн рублей.