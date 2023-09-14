С Яковлевского ГОКа потребовали 110 млн за сбросы в водохранилище под Белгородом

Управление Росприроднадзора рассчитало размер компенсации. Её сумма составила более 110,8 млн рублей. Организация не выплатила компенсацию в добровольном порядке. В связи с этим природоохранное ведомство потребовало выплату через Арбитражный суд Белгородской области.