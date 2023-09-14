Пятница встретит белгородцев туманом и дождём

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Завтра, 15 сентября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, возможен туман. Днём, по прогнозу синоптиков, пройдут кратковременные дожди.
Ветер восточной четверти ночью 2-7 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе опустится в тёмное время суток до +4…+9 ˚С. Днём столбик термометра покажет +16…+21 ˚С.
В Белгороде ночью тоже будет прохладно. Температура опустится до +7…+9 ˚С. Днём потеплеет до +18…+20 ˚С.
Выходные в Белгороде пройдут с переменной облачностью без дождей. Температура в субботу, 16 сентября, поднимется до +22 ˚С, а в воскресенье, 17 сентября, будет на градус ниже — до +21 ˚С.