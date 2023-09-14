Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Дождь

Пятница встретит белгородцев туманом и дождём

14 сентября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Дождь
Днём 15 сентября на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Ночью возможен туман. Прогноз погоды опубликовало региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 15 сентября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, возможен туман. Днём, по прогнозу синоптиков, пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточной четверти ночью 2-7 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе опустится в тёмное время суток до +4…+9 ˚С. Днём столбик термометра покажет +16…+21 ˚С.

В Белгороде ночью тоже будет прохладно. Температура опустится до +7…+9 ˚С. Днём потеплеет до +18…+20 ˚С.

Выходные в Белгороде пройдут с переменной облачностью без дождей. Температура в субботу, 16 сентября, поднимется до +22 ˚С, а в воскресенье, 17 сентября, будет на градус ниже — до +21 ˚С.

В Белгородской области температура опустится до +4 ˚С
Узнать подробнее
Читайте также:
Туманно, но ещё тепло: какой погоды ожидать белгородцамПервая рабочая неделя сентября в Белгородской области начнётся с летней погодыБез осадков, но туманно: какой погоды ожидать белгородцам 23 августа?
#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить
Сегодня, 13:32
Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?
Сегодня, 14:35
«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни
Сегодня, 12:17
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
Сегодня, 13:21
Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?
Сегодня, 15:05