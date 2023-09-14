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Директор белгородской компании выписал премию себе на предыдущей работе

Премия самому себе и заму в Севастополе: новый эпизод в деле Александра Плахтия

14 сентября 2023, 08:56
Фото: Midjourney

Директор белгородской компании выписал премию себе на предыдущей работе

В деле задержанного ранее ФСБ Александра Плахтия появился новый эпизод. По нашим данным, силовики подозревают директора белгородской компании в хищении денег и причинении вреда госучреждению.
Сюжет
ФСБ

Новые преступления белгородца выявили сотрудники ФСБ. По их данным, в 2021 году Александр Плахтий, являясь руководителем ГАУ «Севастопольский лесхоз», незаконно выписал премии самому себе и своему заму Олегу Казакову. Таким образом он причинил ущерб госучреждению.

По данному факту возбудили ещё одно уголовное дело — по статье за злоупотребления должностными полномочиями.

О задержании руководства «БИК-Сити» стало известно утром 15 августа. Плахтия и Казакова подозревают в хищении бюджетных средств на сумму в 3 млн рублей. Как предполагают правоохранители, топ-менеджеры хотели похитить средства, которые выделили на строительство домов для многодетных семей по государственным программам. Задержанных топ-менеджеров заключили под стражу — до 6 октября.

ООО «БИК-Сити» — компания, учреждённая правительством Белгородской области. Уголовное дело против её руководства возбудили за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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#Премия#Многодетные семьи#ФСБ#Бик#Белгород#Строительство домов#Артем Черненко#Государственные программы#Александр Плахтий#Олег Казаков
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