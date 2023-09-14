Премия самому себе и заму в Севастополе: новый эпизод в деле Александра Плахтия

О задержании руководства «БИК-Сити» стало известно утром 15 августа. Плахтия и Казакова подозревают в хищении бюджетных средств на сумму в 3 млн рублей. Как предполагают правоохранители, топ-менеджеры хотели похитить средства, которые выделили на строительство домов для многодетных семей по государственным программам. Задержанных топ-менеджеров заключили под стражу — до 6 октября.