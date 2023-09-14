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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Фотография погибшего в начале СВО военного появилась на баннере в Белгороде

Погиб сразу после начала СВО: фото ещё одного военного попало на баннеры Белгорода

14 сентября 2023, 15:09
Фото: Bel.ru

Фотография погибшего в начале СВО военного появилась на баннере в Белгороде

Рядовой Артём Солоха погиб 27 февраля 2022 года — через три дня после начала спецоперации. Баннер с изображением белгородца появился в Белгороде.

Известно, что родился Артём Солоха 21 августа 2000 года. На момент гибели ему был 21 год. Белгородца наградили Орденом мужества — посмертно. Указано и звание военнослужащего — рядовой. Изображение Артёма появился возле «Технолога».

Отметим, что первые баннеры с военнослужащим появились зимой на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, на них попали:

  1. Бекетов Дмитрий: его фото попало на два ситиборда и пять пилларсов;
  2. Горобец Алексей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  3. Жаворонков Владислав: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  4. Коваль Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  5. Панченко Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  6. Шакиров Роман: на один пилларс и одну афишную тумбу.

Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года, а также старший лейтенант Александр Служенко, чья жизнь оборвалась 17 февраля 2023 года.

Баннер с изображением последнего весной изрисовали вандалы. Позже полицейские вычислил хулиганов: ими оказались 21-летний местный житель и его 24-летняя подруга. За проступок они извинились.

Изрисовавших баннер с погибшим в СВО лейтенантом хулиганов задержали в Белгороде
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