Погиб сразу после начала СВО: фото ещё одного военного попало на баннеры Белгорода

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Известно, что родился Артём Солоха 21 августа 2000 года. На момент гибели ему был 21 год. Белгородца наградили Орденом мужества — посмертно. Указано и звание военнослужащего — рядовой. Изображение Артёма появился возле «Технолога».
Отметим, что первые баннеры с военнослужащим появились зимой на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, на них попали:
Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года, а также старший лейтенант Александр Служенко, чья жизнь оборвалась 17 февраля 2023 года.
Баннер с изображением последнего весной изрисовали вандалы. Позже полицейские вычислил хулиганов: ими оказались 21-летний местный житель и его 24-летняя подруга. За проступок они извинились.