Погиб сразу после начала СВО: фото ещё одного военного попало на баннеры Белгорода

Отметим, что первые баннеры с военнослужащим появились зимой на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, на них попали: