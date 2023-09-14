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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

«Поезд» Илона Маска в Старом Осколе

«Поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: фото и видео

14 сентября 2023, 06:54
Фото: группа ВК "Публичный Старый Оскол | ПСО"
«Поезд» Илона Маска в Старом Осколе

Белгородцы заметили в небе спутники Starlink Илона Маска

«Поезд» Илона Маска пролетел над Старым Осколом, Белгородом, Красной Яругой и другими населёнными пунктами Белгородской области. Очевидцы поделились фотографиями и видео в соцсетях.

Вечером 13 сентября жители региона могли увидеть в небе «поезд» Илона Маска. Так, очевидцы сообщили, что видели спутники Starlink в Краснояружском, Корочанском и Белгородском районах, а также в Старооскольском округе. Фото и видео появились в соцсетях.

По данным сайта findstarlink.com, в регионе спутники хорошо были видны 13 сентября в 20:27. Двигались они с запада на восток. В следующий раз заметить «поезд» можно 14 и 15 сентября в 20:30 и 20:32 соответственно, говорится на сайте.

Спутниковая система от компании SpaceX обеспечивает высокоскоростным спутниковым доступом в Интернет те населённые пункты, где ранее он был недоступен. Первая группа из 60 спутников была запущена в мае 2019 года.

Напомним, что последний раз «поезд» Маска белгородцы видели в мае 2023 года: тогда спутники заметили в Белгороде и Старом Осколе.

«Поезд» Илона Маска в Красной Яруге«Поезд» Илона Маска в Красной Яруге
«Поезд» Илона Маска в Красной Яруге
Фото: Telegram-канал "Красная Яруга"
«Поезд» Илона Маска в Старом Осколе
Видео: группа ВК "Публичный Старый Оскол | ПСО"
«Поезд» Илона Маска в Корочанском районе
Видео: группа ВК "Короча Наизнанку"
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
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