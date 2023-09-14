«Поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: фото и видео

По данным сайта findstarlink.com, в регионе спутники хорошо были видны 13 сентября в 20:27. Двигались они с запада на восток. В следующий раз заметить «поезд» можно 14 и 15 сентября в 20:30 и 20:32 соответственно, говорится на сайте.