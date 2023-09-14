Подземное око

— Работники используют устройства, похожие на обычный кнопочный телефон, но устойчивые к ударам и влаге. С их помощью можно связаться как друг с другом в шахте, так и с начальником смены на поверхности, — пояснил Игорь Вечера. — Преимущество — в оперативности. Раньше, чтобы переговорить с коллегой или руководителем нужно было дойти до ближайшего стационарного телефона. Это занимало время. Сейчас можно мгновенно связаться и решить любой вопрос, так как у каждого сотрудника при себе телефон с индивидуальным номером.