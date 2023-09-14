Подземное око

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Published Сегодня, 09:38
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Десять лет назад в силу вступили нормы и правила в области промышленной безопасности, предписывающие оборудовать шахты системами позиционирования работников. Это позволяет начальнику смены определить местоположение людей в горных выработках и, в случае возникновения нештатной или аварийной ситуации, оперативно вывести их на поверхность. В дренажной шахте Лебединского ГОКа внедрение такой системы начали в 2014 году.
— На техническом совете комбината из десяти потенциальных подрядчиков выбрали НВИЦ «Радиус» из Красноярска. В их системе позиционирования используется отечественное оборудование, разработанное и произведённое специалистами компании, — рассказал начальник проходки дренажной шахты Игорь Вечера. — Проект по созданию автоматизированной системы позиционирования разделили на три так называемых пусковых комплекса. Первый — внедрение автоматизированной системы позиционирования работников — реализован в декабре 2016 года. Второй — оборудование видеонаблюдения на основных стационарных рабочих местах — завершили в декабре 2020 года. Третий включал позиционирование шахтных электровозов и наладку связи через локальную закрытую сеть Wi-Fi.
В ходе первого этапа подрядчики установили 75 специальных считывателей, начиная от верхней приёмной площадки ствола и до мест пересечения всех горных выработок шахты. В каждый индивидуальный светильник встроили датчик-метку. Когда человек проходит мимо считывателя, сигнал от датчика передаётся на сервер, оттуда информация поступает на компьютер начальника смены и главного инженера дренажной шахты. Данные наглядно отображаются на мониторе — в режиме реального времени можно увидеть, в какой горной выработке находится конкретный сотрудник.
На втором этапе смонтировали систему видеонаблюдения из 24 камер. Их установили на верхних и нижних приёмных площадках стволов № 4 и № 5, околоствольных дворах, в центральных подземных насосных станциях и подстанциях шахты. В этих точках особо необходим контроль за действиями персонала и соблюдением норм охраны труда и промышленной безопасности.
На заключительной стадии, которая стартовала в прошлом году, к уже действующей автоматизированной системе позиционирования подключили и подземный транспорт. Принцип действия такой же: при приближении шахтного электровоза считыватель фиксирует сигнал с датчиков-меток, установленных на всех 12 электровозах. Но и это ещё не всё.
— В кабине каждого электровоза есть устройство, которое автоматически регистрирует сигналы с головного светильника машиниста и всех, кто находится рядом, чтобы не срабатывать на них постоянно, — поясняет электрослесарь Александр Терещенко. — Антенны, расположенные спереди и сзади кабины, улавливают сигналы с других электровозов или датчиков работников, которые передвигаются по туннелям пешком. Если система видит, что на расстоянии ста метров или ближе кто-то есть, она подаёт звуковой и световой сигналы. Это позволяет избегать столкновений техники и случайного наезда на рабочих.
Позаботились и о модернизации линий связи. Подрядчик смонтировал и настроил закрытую локальную сеть Wi-Fi, действующую в пределах шахты.
— Работники используют устройства, похожие на обычный кнопочный телефон, но устойчивые к ударам и влаге. С их помощью можно связаться как друг с другом в шахте, так и с начальником смены на поверхности, — пояснил Игорь Вечера. — Преимущество — в оперативности. Раньше, чтобы переговорить с коллегой или руководителем нужно было дойти до ближайшего стационарного телефона. Это занимало время. Сейчас можно мгновенно связаться и решить любой вопрос, так как у каждого сотрудника при себе телефон с индивидуальным номером.
находятся в шахте в течение одной смены.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова