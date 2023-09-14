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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Школа

«Перегнули палку»: в белгородской школе уроки проходят в коридоре?

14 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Школа

Гладкова шокировал вопрос об уроках в коридоре белгородской школы

Губернатора удивил вопрос одного из белгородцев. По заявлению Вячеслава Гладкова, обстановка в регионе не такая тяжёлая, чтобы обучать детей в коридорах.

Во время прямого эфира белгородец спросил у губернатора Вячеслава Гладкова, почему дети в одной из школ в Новом Осколе учатся в коридоре.

Этот вопрос шокировал главу региона. Оказалось, что Гладков не был в курсе ситуации в Новом Осколе. Он отметил, что оперативная обстановка в городе не такая тяжёлая, чтобы дети занимались в коридорах.

Я в шоке. Мы, конечно, готовы ко всем сложным ситуациям: и подвальные помещения чистим, и в коридорах окна закрываем. Но на сегодняшний день обстановка в Новом Осколе точно не требует того, чтобы дети учились в коридорах. Такого быть не должно, кто-то явно перегнул палку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что ситуацию взял на контроль глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.

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#Белгородская область#Новый Оскол#Школьники#Образование#Школа#Уроки#Белгород#Вячеслав Гладков#Ученики#Александра Склярова#Коридор
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