«Перегнули палку»: в белгородской школе уроки проходят в коридоре?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Во время прямого эфира белгородец спросил у губернатора Вячеслава Гладкова, почему дети в одной из школ в Новом Осколе учатся в коридоре.
Этот вопрос шокировал главу региона. Оказалось, что Гладков не был в курсе ситуации в Новом Осколе. Он отметил, что оперативная обстановка в городе не такая тяжёлая, чтобы дети занимались в коридорах.
Я в шоке. Мы, конечно, готовы ко всем сложным ситуациям: и подвальные помещения чистим, и в коридорах окна закрываем. Но на сегодняшний день обстановка в Новом Осколе точно не требует того, чтобы дети учились в коридорах. Такого быть не должно, кто-то явно перегнул палку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что ситуацию взял на контроль глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.