Отыскрилась: в Белгороде на продажу выставили новую бургерную за 87 миллионов

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Здание кафе-ресторана в 494 м² салон недвижимости продаёт за 87 миллионов. Оно находится по адресу Гостенская, 4А. Рядом находится жилой массив, набережная Везёлки и Белэкспоцентр. Продавец гарантирует отличную транспортную доступность на авто и общественном транспорте. Как заявлено, здание новое, с высокими потолками (3,6 метра) и витражным остеклением.
Двухэтажное помещение на 68 мест продаётся с полной комплектацией мебели, оборудования, посуды под ресторан, а также полным обустройством магазина и бургерной. На первом этаже находится сама бургерная на 12 посадочных мест, административно-бытовые помещения, производственная зона, а также зоны приёма и хранения продуктов. На втором этаже расположено 56 посадочных мест, бар, кабинет директора и подсобные помещения.
По описанию всё прекрасно — только зачем тогда такую роскошь продавать?
В Белгороде торговые центры разных масштабов и направлений массово выставляют на продажу. Один из последних примеров — «Радуга» на Харьковской горе. Снова выкупили многострадальный недострой на Левобережье — появилась новая надежда, что там появится работающий комплекс. Продавали даже арт-клуб, который, казалось, уверенно стоял на ногах.