Отыскрилась: в Белгороде на продажу выставили новую бургерную за 87 миллионов

Двухэтажное помещение на 68 мест продаётся с полной комплектацией мебели, оборудования, посуды под ресторан, а также полным обустройством магазина и бургерной. На первом этаже находится сама бургерная на 12 посадочных мест, административно-бытовые помещения, производственная зона, а также зоны приёма и хранения продуктов. На втором этаже расположено 56 посадочных мест, бар, кабинет директора и подсобные помещения.