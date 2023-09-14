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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

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В Белгороде продают кафе-ресторан на 68 мест

Отыскрилась: в Белгороде на продажу выставили новую бургерную за 87 миллионов

14 сентября 2023, 12:43
Фото: Яндекс.Карты
В Белгороде продают кафе-ресторан на 68 мест

В Белгороде продают кафе-ресторан на 68 мест

3 сентября появилось объявление о продаже кафе-ресторана на 68 посадочных мест у набережной Везёлки.

Здание кафе-ресторана в 494 м² салон недвижимости продаёт за 87 миллионов. Оно находится по адресу Гостенская, 4А. Рядом находится жилой массив, набережная Везёлки и Белэкспоцентр. Продавец гарантирует отличную транспортную доступность на авто и общественном транспорте. Как заявлено, здание новое, с высокими потолками (3,6 метра) и витражным остеклением.

Двухэтажное помещение на 68 мест продаётся с полной комплектацией мебели, оборудования, посуды под ресторан, а также полным обустройством магазина и бургерной. На первом этаже находится сама бургерная на 12 посадочных мест, административно-бытовые помещения, производственная зона, а также зоны приёма и хранения продуктов. На втором этаже расположено 56 посадочных мест, бар, кабинет директора и подсобные помещения.

По описанию всё прекрасно — только зачем тогда такую роскошь продавать?

В Белгороде торговые центры разных масштабов и направлений массово выставляют на продажу. Один из последних примеров — «Радуга» на Харьковской горе. Снова выкупили многострадальный недострой на Левобережье — появилась новая надежда, что там появится работающий комплекс. Продавали даже арт-клуб, который, казалось, уверенно стоял на ногах.

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#Продажа#Бизнес#Недвижимость#Белгород#Авито#Татьяна Лукащева#Роскошь
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