Новый гастрономический рекорд: на белгородском фестивале приготовят 2023 сосенки

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Корочанском районе 16 сентября состоится фестиваль «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». Праздник устроят на территории города-крепости «Яблонов».
В рамках фестиваля белгородцев угостят сосенками с пожеланиями. Всего организаторы планируют приготовить 2023 сосенки.
Жители также смогут научиться самостоятельно готовить традиционное обрядовое угощение из теста. Организаторы устроят бесплатный мастер-класс по их изготовлению.
Отметим, что сосенки готовили на свадебные церемонии, семейные застолья и праздники. Рецепт угощения организаторы записали от старожилов села Козинка: Галины Кириченко и Анны Севериной.