Новый гастрономический рекорд: на белгородском фестивале приготовят 2023 сосенки

В Белгородской области хотят установить новый гастрономический рекорд

Мастер-класс, в ходе которого белгородцев научат готовить угощение из теста, проведут в рамках фестиваля «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». Об этом сообщили в региональном правительстве.