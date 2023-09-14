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Published Сегодня, 14:48

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В Белгородской области хотят установить новый гастрономический рекорд

Новый гастрономический рекорд: на белгородском фестивале приготовят 2023 сосенки

14 сентября 2023, 14:48
Фото: 1MI

В Белгородской области хотят установить новый гастрономический рекорд

Мастер-класс, в ходе которого белгородцев научат готовить угощение из теста, проведут в рамках фестиваля «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Корочанском районе 16 сентября состоится фестиваль «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». Праздник устроят на территории города-крепости «Яблонов».

В рамках фестиваля белгородцев угостят сосенками с пожеланиями. Всего организаторы планируют приготовить 2023 сосенки.

Жители также смогут научиться самостоятельно готовить традиционное обрядовое угощение из теста. Организаторы устроят бесплатный мастер-класс по их изготовлению.

Отметим, что сосенки готовили на свадебные церемонии, семейные застолья и праздники. Рецепт угощения организаторы записали от старожилов села Козинка: Галины Кириченко и Анны Севериной.

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#Белгородская область#Корочанский район#Рекорд#Белгород#Гастрономия#Угощение#Александра Склярова#Сосенки
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