На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря

Posted Вчера, 14:08
Published Вчера, 14:08
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Всего в нем приняли участие более 20 сотрудников из автотранспортного цеха, управления ремонтов, цеха железнодорожного транспорта и цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.
На первом этапе конкурсанты ответили на теоретические вопросы электронного тестирования. По его итогам в финал вышли 10 сотрудников с лучшим результатом.
Во втором этапе финалисты выполняли практическое задание: из металлической заготовки по чертежу изготавливали на станке специальную деталь — палец. На выполнение задания отводилось 40 минут. При этом жюри оценивало не только время выполнения работы, но и качество и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В результате конкурса звание лучшего токаря Стойленского ГОКа завоевал представитель управления ремонтов Иван Каверзин. На втором месте оказался его коллега по цеху Кирилл Рудаков. Третье место — также у токаря управления ремонтов Евгения Афанасьева. 30-летний Александр Панфилов стал «Лучшим молодым рабочим».
О том, как проходил конкурс смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте
Победители получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» отмечен денежным поощрением — 25 тысяч рублей.
До конца года сотрудникам СГОКа еще предстоит выявить лучших среди водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, дробильщиков и контролеров продукции обогащения.