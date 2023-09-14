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Published Вчера, 14:08

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря

На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря

14 сентября 2023, 14:08
В управлении ремонтов Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) прошел очередной конкурс на звание «Лучший по профессии» среди токарей.
Сюжет
Конкурс

Всего в нем приняли участие более 20 сотрудников из автотранспортного цеха, управления ремонтов, цеха железнодорожного транспорта и цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.

На первом этапе конкурсанты ответили на теоретические вопросы электронного тестирования. По его итогам в финал вышли 10 сотрудников с лучшим результатом.

Во втором этапе финалисты выполняли практическое задание: из металлической заготовки по чертежу изготавливали на станке специальную деталь — палец. На выполнение задания отводилось 40 минут. При этом жюри оценивало не только время выполнения работы, но и качество и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В результате конкурса звание лучшего токаря Стойленского ГОКа завоевал представитель управления ремонтов Иван Каверзин. На втором месте оказался его коллега по цеху Кирилл Рудаков. Третье место — также у токаря управления ремонтов Евгения Афанасьева. 30-летний Александр Панфилов стал «Лучшим молодым рабочим».

О том, как проходил конкурс смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте

Победители получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» отмечен денежным поощрением — 25 тысяч рублей.

До конца года сотрудникам СГОКа еще предстоит выявить лучших среди водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, дробильщиков и контролеров продукции обогащения.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Конкурс#Токарь#Артем Черненко
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