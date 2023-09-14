На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря

Во втором этапе финалисты выполняли практическое задание: из металлической заготовки по чертежу изготавливали на станке специальную деталь — палец. На выполнение задания отводилось 40 минут. При этом жюри оценивало не только время выполнения работы, но и качество и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.