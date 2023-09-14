МРТ позвоночника — как устройство диагностики помогает узнать причины боли в спине

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Причины могут быть самые разные: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, артрит, миозит и другие.
Чтобы поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, врачи направляют пациентов на магнитно-резонансную томографию (МРТ) позвоночника. Это высокоточное исследование позволяет «заглянуть» внутрь позвоночного столба и увидеть все изменения межпозвонковых дисков, костной ткани, связок и спинного мозга.
Анатомия позвоночника
Позвоночник — это опорная ось скелета человека, состоящая из позвонков, соединенных между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок.
Каждый позвонок состоит из костного тела, дуги и отростков. Сквозь позвонки проходит позвоночный канал, в котором находится спинной мозг — важнейшая часть центральной нервной системы.
Выделяют 5 отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Каждый отдел имеет определенное количество позвонков и физиологические изгибы, обеспечивающие подвижность и амортизацию.
Связочный аппарат, окружающий позвонки, придает дополнительную фиксацию и стабильность.
Таким образом, позвоночник — это сложное анатомическое образование, требующее бережного отношения и внимания к своему здоровью.
Показания к МРТ
Основные показания для назначения МРТ позвоночника:
Подготовка и проведение МРТ
Перед процедурой пациент должен снять все металлические предметы, так как они недопустимы в сильном магнитном поле.
Пациент ложится на спину или живот на подвижный стол аппарата. В зависимости от области сканирования используются различные катушки и датчики.
Сканирование проводится последовательно от одного отдела позвоночника к другому. При необходимости вводится контраст.
Исследование длится от 30 до 60 минут. Важно лежать неподвижно и выполнять команды технолога.
Интерпретация результатов
Радиолог анализирует полученные изображения позвоночника в различных проекциях и оценивает:
На основании результатов МРТ спины ставится диагноз и составляются рекомендации по лечению — медикаментозному, физиотерапии, операции и др.
Заключение
МРТ является важнейшим методом диагностики заболеваний и повреждений позвоночника. Исследование позволяет избежать неправильного лечения и выбрать оптимальную тактику для скорейшего восстановления здоровья пациентов. Развитие технологий МРТ обещает еще более точную визуализацию позвоночника и окружающих тканей в будущем.
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