МРТ позвоночника — как устройство диагностики помогает узнать причины боли в спине

Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб, с которой пациенты обращаются к врачам. Согласно статистике, около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывали дискомфорт в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Причины могут быть самые разные: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, артрит, миозит и другие. Чтобы поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, врачи направляют пациентов на магнитно-резонансную томографию (МРТ) позвоночника. Это высокоточное исследование позволяет «заглянуть» внутрь позвоночного столба и увидеть все изменения межпозвонковых дисков, костной ткани, связок и спинного мозга. Анатомия позвоночника Позвоночник — это опорная ось скелета человека, состоящая из позвонков, соединенных между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок. Каждый позвонок состоит из костного тела, дуги и отростков. Сквозь позвонки проходит позвоночный канал, в котором находится спинной мозг — важнейшая часть центральной нервной системы. Выделяют 5 отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Каждый отдел имеет определенное количество позвонков и физиологические изгибы, обеспечивающие подвижность и амортизацию. Связочный аппарат, окружающий позвонки, придает дополнительную фиксацию и стабильность. Таким образом, позвоночник — это сложное анатомическое образование, требующее бережного отношения и внимания к своему здоровью. Показания к МРТ Основные показания для назначения МРТ позвоночника: грыжи и протрузии межпозвонковых дисков — наиболее частая причина болей в спине;

стеноз позвоночного канала — сужение из-за остеофитов, опухолей и других причин;

опухоли и кисты спинного мозга или позвонков;

воспалительные заболевания — спондилит, остеомиелит;

травмы — переломы, вывихи, ушибы позвонков и дисков;

дегенеративно-дистрофические изменения — остеохондроз, спондилёз;

аномалии развития позвоночника. Подготовка и проведение МРТ Перед процедурой пациент должен снять все металлические предметы, так как они недопустимы в сильном магнитном поле. Пациент ложится на спину или живот на подвижный стол аппарата. В зависимости от области сканирования используются различные катушки и датчики. Сканирование проводится последовательно от одного отдела позвоночника к другому. При необходимости вводится контраст. Исследование длится от 30 до 60 минут. Важно лежать неподвижно и выполнять команды технолога. Интерпретация результатов Радиолог анализирует полученные изображения позвоночника в различных проекциях и оценивает: состояние костей, суставов, связок;

наличие грыж, протрузий, стенозов;

положение и структуру спинного мозга;

воспалительные, опухолевые, посттравматические изменения. На основании результатов МРТ спины ставится диагноз и составляются рекомендации по лечению — медикаментозному, физиотерапии, операции и др. Заключение МРТ является важнейшим методом диагностики заболеваний и повреждений позвоночника. Исследование позволяет избежать неправильного лечения и выбрать оптимальную тактику для скорейшего восстановления здоровья пациентов. Развитие технологий МРТ обещает еще более точную визуализацию позвоночника и окружающих тканей в будущем. Реклама. Рекламодатель: ООО «ЦМРТ „Петроградский“, ИНН 7813516732. https://mrtpetrograd.ru/mrt/mrt-pozvonochnika?erid=LjN8KB3a7 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия №78-01-003716 от 25.07.2013.