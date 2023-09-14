Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

МРТ позвоночника — как устройство диагностики помогает узнать причины боли в спине

МРТ позвоночника — как устройство диагностики помогает узнать причины боли в спине

14 сентября 2023, 13:15
Фото: piqsels.com
Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб, с которой пациенты обращаются к врачам. Согласно статистике, около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывали дискомфорт в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Причины могут быть самые разные: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, артрит, миозит и другие.

Чтобы поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, врачи направляют пациентов на магнитно-резонансную томографию (МРТ) позвоночника. Это высокоточное исследование позволяет «заглянуть» внутрь позвоночного столба и увидеть все изменения межпозвонковых дисков, костной ткани, связок и спинного мозга.

Анатомия позвоночника

Позвоночник — это опорная ось скелета человека, состоящая из позвонков, соединенных между собой с помощью межпозвонковых дисков, суставов и связок.

Каждый позвонок состоит из костного тела, дуги и отростков. Сквозь позвонки проходит позвоночный канал, в котором находится спинной мозг — важнейшая часть центральной нервной системы.

Выделяют 5 отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Каждый отдел имеет определенное количество позвонков и физиологические изгибы, обеспечивающие подвижность и амортизацию.

Связочный аппарат, окружающий позвонки, придает дополнительную фиксацию и стабильность.

Таким образом, позвоночник — это сложное анатомическое образование, требующее бережного отношения и внимания к своему здоровью.

Показания к МРТ

Основные показания для назначения МРТ позвоночника:

  • грыжи и протрузии межпозвонковых дисков — наиболее частая причина болей в спине;
  • стеноз позвоночного канала — сужение из-за остеофитов, опухолей и других причин;
  • опухоли и кисты спинного мозга или позвонков;
  • воспалительные заболевания — спондилит, остеомиелит;
  • травмы — переломы, вывихи, ушибы позвонков и дисков;
  • дегенеративно-дистрофические изменения — остеохондроз, спондилёз;
  • аномалии развития позвоночника.

Подготовка и проведение МРТ

Перед процедурой пациент должен снять все металлические предметы, так как они недопустимы в сильном магнитном поле.

Пациент ложится на спину или живот на подвижный стол аппарата. В зависимости от области сканирования используются различные катушки и датчики.

Сканирование проводится последовательно от одного отдела позвоночника к другому. При необходимости вводится контраст.

Исследование длится от 30 до 60 минут. Важно лежать неподвижно и выполнять команды технолога.

Интерпретация результатов

Радиолог анализирует полученные изображения позвоночника в различных проекциях и оценивает:

  • состояние костей, суставов, связок;
  • наличие грыж, протрузий, стенозов;
  • положение и структуру спинного мозга;
  • воспалительные, опухолевые, посттравматические изменения.

На основании результатов МРТ спины ставится диагноз и составляются рекомендации по лечению — медикаментозному, физиотерапии, операции и др.

Заключение

МРТ является важнейшим методом диагностики заболеваний и повреждений позвоночника. Исследование позволяет избежать неправильного лечения и выбрать оптимальную тактику для скорейшего восстановления здоровья пациентов. Развитие технологий МРТ обещает еще более точную визуализацию позвоночника и окружающих тканей в будущем.

Реклама. Рекламодатель: ООО «ЦМРТ „Петроградский“, ИНН 7813516732. https://mrtpetrograd.ru/mrt/mrt-pozvonochnika?erid=LjN8KB3a7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия №78-01-003716 от 25.07.2013.

Подпишитесь
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить
Сегодня, 13:32
Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?
Сегодня, 14:35
«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни
Сегодня, 12:17
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
Сегодня, 13:21
Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?
Сегодня, 15:05