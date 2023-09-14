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Бойцы

«Могу многое сказать, но не считаю это правильным»: Гладков — о ЧВК «Вагнер»

14 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Бойцы

Семьи погибших в зоне СВО вагнеровцев получат поддержку от белгородских властей

Глава региона сообщил в прямом эфире, что помощь получат все, кто в ней нуждается. Для этого необходимо оставить свои данные в приёмной губернатора.
Сюжет
Выплаты

Вчера, 13 сентября, во время большой прямой линии прозвучал вопрос, положены ли какие-либо выплаты бойцам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в специальной военной операции, и их семьям.

Жителей приграничных территорий к военным приравняли быстро. А тех, кто Родину защищает и жизнь за неё отдаёт, не признают участниками СВО. Чем они хуже?
спросила жительница

Похожий вопрос задала и мать погибшего вагнеровца. Женщина спросила, получат ли семьи погибших бойцов какие-либо выплаты.

Губернатор ответил белгородкам, что в регионе стараются помогать всем, «кто в этой помощи нуждается». А для того, чтобы помочь именно им, жителям необходимо предоставить в приёмную Гладкова свои данные и рассказать о ситуации, чтобы власти понимали, как именно можно помочь в той или иной проблеме.

Добавил Гладков и небольшой комментарий по его отношению к ЧВК. Правда, не слишком развёрнутый.

Могу достаточно много сказать о моей позиции в отношении ЧВК «Вагнер», о наших взаимоотношениях. Но не считаю правильным это делать в прямом эфире.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Поддержка#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Семьи погибших#Погибшие участники СВО#Александра Склярова#ЧВК Вагнер
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