«Могу многое сказать, но не считаю это правильным»: Гладков — о ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Вчера, 13 сентября, во время большой прямой линии прозвучал вопрос, положены ли какие-либо выплаты бойцам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в специальной военной операции, и их семьям.
Жителей приграничных территорий к военным приравняли быстро. А тех, кто Родину защищает и жизнь за неё отдаёт, не признают участниками СВО. Чем они хуже?
спросила жительница
Похожий вопрос задала и мать погибшего вагнеровца. Женщина спросила, получат ли семьи погибших бойцов какие-либо выплаты.
Губернатор ответил белгородкам, что в регионе стараются помогать всем, «кто в этой помощи нуждается». А для того, чтобы помочь именно им, жителям необходимо предоставить в приёмную Гладкова свои данные и рассказать о ситуации, чтобы власти понимали, как именно можно помочь в той или иной проблеме.
Добавил Гладков и небольшой комментарий по его отношению к ЧВК. Правда, не слишком развёрнутый.
Могу достаточно много сказать о моей позиции в отношении ЧВК «Вагнер», о наших взаимоотношениях. Но не считаю правильным это делать в прямом эфире.
Вячеслав Гладков