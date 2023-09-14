«Могу многое сказать, но не считаю это правильным»: Гладков — о ЧВК «Вагнер»

Губернатор ответил белгородкам, что в регионе стараются помогать всем, «кто в этой помощи нуждается». А для того, чтобы помочь именно им, жителям необходимо предоставить в приёмную Гладкова свои данные и рассказать о ситуации, чтобы власти понимали, как именно можно помочь в той или иной проблеме.