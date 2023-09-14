Металлоинвест поддержит строительство плавательного бассейна олимпийского стандарта

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Длина дорожек составит 50 метров, что соответствует требованиями Международной федерации плавания для проведения мероприятий самого высокого уровня — Олимпийских игр и чемпионатов мира.
В строительство спортивного объекта компания «Металлоинвест» инвестирует более 113 млн рублей. Средства выделены в рамках программы социально-экономического партнерства Металлоинвеста с Правительством Белгородской области.
«Строительство спортивного комплекса — большое событие для города и всей Белгородской области. Благодарю компанию „Металлоинвест“ за готовность поддержать этот важный проект, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Уверен, что здесь вырастут новые олимпийские чемпионы, которыми будет гордиться вся страна и восхищаться весь мир».
«Основная цель наших общих усилий и инвестиций — создание комфортной среды для жизни, повышение доступности качественного медицинского обслуживания и образования, насыщение культурной повестки городов нашей ответственности яркими событиями и, конечно же, создание всех условий для занятий спортом, — сказал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Новый спорткомплекс будет не только функциональным, но и красивым. Он станет центром притяжения в новом микрорайоне и даст дополнительный импульс для его развития. Вместе с правительством Белгородской области мы делаем очередное большое и нужное дело».
Окончание строительства запланировано на третий квартал 2025 года. Помимо плавательного бассейна в здании спорткомплекса расположатся тренажерные залы и залы для единоборств. Здесь будут проходить не только соревнования различных уровней, но и оздоровительные, а также учебно-тренировочные занятия для детей и взрослых.
Инфраструктура объекта спланирована в соответствии со всеми современными требованиями, включая учёт потребностей маломобильных граждан.
Общий объем программы социально-экономического партнерства Правительства Белгородской области с компанией «Металлоинвест» в 2023 году составит более 4,7 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей — средства Компании.