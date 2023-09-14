Металлоинвест поддержит строительство плавательного бассейна олимпийского стандарта

Окончание строительства запланировано на третий квартал 2025 года. Помимо плавательного бассейна в здании спорткомплекса расположатся тренажерные залы и залы для единоборств. Здесь будут проходить не только соревнования различных уровней, но и оздоровительные, а также учебно-тренировочные занятия для детей и взрослых.