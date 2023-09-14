Месячное счастье за айфон: за сколько можно предзаказать iPhone 15 в Белгороде

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Первыми в России о старте предзаказа рассказали на одном из маркетплейсов. Там новый гаджет можно приобрести за 178-207 тысяч рублей и с курьерской доставкой к 6 октября. Но пока только на 256 ГБ памяти и в трёх классических цветах: титан, белый титан и чёрный титан.
У мобильных операторов выбор шире. В одном из них можно оформить предзаказ на все товары новой линейки с кешбэком 20%. Цены варьируется в зависимости от характеристик модели — от 125 тысяч рублей до 250 тысяч. Но предзаказ там уже с предоплатой — 25 тысяч рублей. Другой мобильный оператор также предлагает полную линейку по тем же ценам. В подарок — скидка на покупки от 5 до 10 тысяч рублей и беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe.
Если брать во внимание торговые точки сетевых магазинов электроники, то предзаказ стартовал и тут, правда, не во всех. В этих торговых сетях по продаже бытовой техники и электроники iPhone 15 белгородцам предлагают за 130-260 тысяч за разные линейки:
А вот на официальной площадке по продаже продукции Apple цена на новые iPhone 15 не указана. Узнать её, видимо, можно будет уже после оформления предварительной покупки либо ориентируясь на оригинальную цену самой компании по производству техники. Международные продажи, согласно презентации Apple, начнутся 22 сентября. По России более точных сроков продаж нет.
Пользователи Сети уже начали сравнивать расценки между самыми разнообразными товарами. Вместо нового смартфона можно купить: подержанные Renault Logan или Kaptur, мощный холодильник, небольшой загородный дом, домашнюю лису или «336 двойных вопперов».
Интересно, что согласно результатам одного опроса, россиянам в среднем для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. Получается, что ради покупки новой техники придётся пожертвовать своим месячным счастьем.
Прошлая линейка iPhone 14 тоже создала волну предзаказов. Какие отличия у iPhone 15, кроме цветовой палитры моделей?
Размеры и вес обоих смартфонов не имеют особых различий. Диагональ экрана моделей 6,1 дюйма, а новая линейка заявлена с весом на один грамм меньше. Согласно техническим данным, у iPhone 15 новая матрица Super Retina XDR с разрешением 2556 на 1179 пикселей и максимальной яркостью 2000 нит (iPhone 14 — матрица Super Retina XDR с разрешением 2532 на 1170 пикселей и яркостью до 1200 нит). К полезным плюсам новой линейки можно отнести: