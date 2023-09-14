Месячное счастье за айфон: за сколько можно предзаказать iPhone 15 в Белгороде

У мобильных операторов выбор шире. В одном из них можно оформить предзаказ на все товары новой линейки с кешбэком 20%. Цены варьируется в зависимости от характеристик модели — от 125 тысяч рублей до 250 тысяч. Но предзаказ там уже с предоплатой — 25 тысяч рублей. Другой мобильный оператор также предлагает полную линейку по тем же ценам. В подарок — скидка на покупки от 5 до 10 тысяч рублей и беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe.