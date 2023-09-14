Мэрия Белгорода ответила на вопрос о законности работ на участке Центрального парка

Информацию в своём ответе администрация города подтвердила. Также из ответа мэрии на запрос БелРу стало известно, что участок рядом со спорткомплексом «Динамо» был передан в использование для строительства сроком на 10 лет. Застраиваемая зона включена в состав земель особо охраняемых природных территорий городского округа, но в соответствующем положении указано, что строительство спортивных площадок местного назначения на её территории не запрещено.