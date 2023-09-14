Мэрия Белгорода ответила на вопрос о законности работ на участке Центрального парка

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Согласно ответу Азара Марданова, первого заместителя председателя Белгородской региональной организации ОГО «ВФСО„Динамо»», разрешение на использование участка городская администрация выдала ещё 27 сентября 2022 года. За счёт собственных средств «Динамо» планирует разместить на предоставленной территории мультиспортивную площадку с тренажёрной зоной. В качестве застройщика выбрано ООО «Мастерспорт-Черноземье».
Азар Марданов сообщил, что в случае порчи или уничтожения плодородного слоя почвы в границах участка компания должна будет за счёт собственных средств привести земельный участок в пригодное для использования состояние, а также провести его рекультивацию. В случае невыполнения администрация потребует их исполнения в судебном порядке.
Информацию в своём ответе администрация города подтвердила. Также из ответа мэрии на запрос БелРу стало известно, что участок рядом со спорткомплексом «Динамо» был передан в использование для строительства сроком на 10 лет. Застраиваемая зона включена в состав земель особо охраняемых природных территорий городского округа, но в соответствующем положении указано, что строительство спортивных площадок местного назначения на её территории не запрещено.
В соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ распоряжением администрации города Белгорода от 27 сентября 2022 года № 2041 «О выдаче разрешения на размещение спортивной площадки по ул. Н. Островского, 20» БРООГО ВФСО «Динамо» было выдано разрешение № 95 от 04 октября 2022 года на размещение спортивной площадки на части земельного участка.
Администрация города Белгорода
Разрешение выдано комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. Что касается публичных слушаний по данной территории Центрального парка, то в мэрии ответили, что при выдаче разрешения на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена, проведение слушаний не предусмотрено.