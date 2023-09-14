Компания «БАС» внедряет в России беспилотные грузовые авиаперевозки

В компании «БАС» сейчас задумываются над предложением услуг по франшизе. Как национальный оператор беспилотной авиации, «БАС» может открыть с этой целью собственные филиалы в российских регионах. Также компания планирует увеличить свой парк дронов почти до 200 единиц до конца этого года, а в следующие три года нарастить количество беспилотников вдвое. Сегодня компания проводит испытания дронов, чтобы выяснить, какие модели самые перспективные для применения в различных сферах бизнеса.