Компания «БАС» внедряет в России беспилотные грузовые авиаперевозки

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Совсем недавно, на площадке ВЭФ-2023 во Владивостоке, компания договорилась о сотрудничестве в сфере оказания услуг перевозок дронами с АО «Глонасс».
Вероятно, соглашение о партнерстве «БАС» и «Глонасс» положительно скажется на цифровой трансформации транспортной сферы в России. Кроме авиаперевозок, беспилотники «БАС» могут заниматься мониторингом или аэрофотосъемкой, пишут newizv.ru.
Генеральный директор «БАС» Алексей Варятченко отметил, что развитие инфраструктуры связи и наблюдения — это обязательное условие для повсеместного внедрения услуг и сервисов, создаваемых с помощью беспилотных авиационных систем. Со своей стороны, «Глонасс», как независимый кроссплатформенный игрок с собственной инфраструктурой, является оптимальным партнером для этой работы.
Коммерческие полеты управляемых беспилотных авиасистем в России уже осуществляются, и теперь инженеры работают над тем, чтобы дроны могли обходиться без сотовой связи. Такие наработки пригодятся в условиях Арктики или на Дальнем Востоке. После их внедрения в воздушное пространство РФ все полеты беспилотников будут согласованы, что позволит снять ранее введенные запреты на использование дронов в субъектах РФ.
В компании «БАС» сейчас задумываются над предложением услуг по франшизе. Как национальный оператор беспилотной авиации, «БАС» может открыть с этой целью собственные филиалы в российских регионах. Также компания планирует увеличить свой парк дронов почти до 200 единиц до конца этого года, а в следующие три года нарастить количество беспилотников вдвое. Сегодня компания проводит испытания дронов, чтобы выяснить, какие модели самые перспективные для применения в различных сферах бизнеса.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей совместно с Платформой Национальной технологической инициативы ООО «БАС», отметили готовность большинства регионов России к формированию отрасли беспилотной авиации. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что видит «БАС» «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». По его оценке, молодая компания послужит развитию соответствующей инфраструктуры и станет в стране единым центром предоставления услуг в сфере авиаперевозок грузов беспилотниками.