Избивших охранника белгородских подростков будут судить

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Уголовное дело против 16-летних белгородцев, избивших охранника магазина, направили на рассмотрение в суд. Молодых людей обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Двое парней в июле 2023 года зашли в продуктовый магазин и украли товар. Между подростками и 57-летним охранником началась перепалка. Мужчина потребовал вернуть товар на место. В итоге участники конфликта вышли разобраться на улицу.
Один из парней брызнул в лицо сотруднику магазина газовым баллончиком, второй подросток сбил потерпевшего с ног. Охранник упал, а обвиняемые начали бить его ногами и затем скрылись.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, так что теперь судьбу молодых людей будет решать суд.
Добавим, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому подростков удалось вычислить.