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Published Сегодня, 13:56

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Избивших охранника белгородских подростков будут судить

Избивших охранника белгородских подростков будут судить

14 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Правоохранители направили на рассмотрение в суд уголовное дело против несовершеннолетних, причинивших тяжкий вред здоровью охранника магазина. Сотрудник торговой точки пострадал из-за конфликта с 16-летними парнями. Подробности сообщили в региональном СК.

Уголовное дело против 16-летних белгородцев, избивших охранника магазина, направили на рассмотрение в суд. Молодых людей обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Двое парней в июле 2023 года зашли в продуктовый магазин и украли товар. Между подростками и 57-летним охранником началась перепалка. Мужчина потребовал вернуть товар на место. В итоге участники конфликта вышли разобраться на улицу.

Один из парней брызнул в лицо сотруднику магазина газовым баллончиком, второй подросток сбил потерпевшего с ног. Охранник упал, а обвиняемые начали бить его ногами и затем скрылись.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, так что теперь судьбу молодых людей будет решать суд.

Добавим, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому подростков удалось вычислить.

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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Магазин#Уголовное дело#Новости Белгорода#Избиение#Охранник#Ск#Белгород#Наталья Корявых
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