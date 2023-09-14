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Свалка

Горящую в Шебекинском округе свалку засыплют грунтом за 5 млн рублей

14 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Свалка
В настоящий момент власти контролируют ситуацию совместно с сотрудниками МЧС. Подробнее о планах Вячеслав Гладков рассказал в прямом эфире.
Сюжет
Мусор

Во время большой прямой линии к губернатору области Вячеславу Гладкову обратился житель Шебекинского округа. Он сообщил, что глава округа Владимир Жданов обещал в течение трёх недель ликвидировать горение на полигоне ТКО. Белгородец поинтересовался у губернатора, есть ли какие-то успехи в этой работе.

Вячеслав Гладков ответил, что объект находится на контроле. В скором времени власти планируют выделить дополнительные средства на засыпку грунтом горящей свалки.

Только вчера с начальником МЧС проговаривали эту проблему, также мой заместитель Юлия Щедрина ездила на свалку. Понимаем, какой объём выполнен и какой ещё предстоит. Будем усиливать работу, дополнительно выделим порядка 5 млн рублей на засыпку грунтом этой свалки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что свалка в Шебекинском округе загорелась 21 мая в результате обстрела: один из боеприпасов попал на полигон ТКО. С тех пор мусор продолжает тлеть.

Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?
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#Белгородская область#Мусор#Свалка#Белгород#Вячеслав Гладков#Грунт#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Полигон ТКО#Тление
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