Горящую в Шебекинском округе свалку засыплют грунтом за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Во время большой прямой линии к губернатору области Вячеславу Гладкову обратился житель Шебекинского округа. Он сообщил, что глава округа Владимир Жданов обещал в течение трёх недель ликвидировать горение на полигоне ТКО. Белгородец поинтересовался у губернатора, есть ли какие-то успехи в этой работе.
Вячеслав Гладков ответил, что объект находится на контроле. В скором времени власти планируют выделить дополнительные средства на засыпку грунтом горящей свалки.
Только вчера с начальником МЧС проговаривали эту проблему, также мой заместитель Юлия Щедрина ездила на свалку. Понимаем, какой объём выполнен и какой ещё предстоит. Будем усиливать работу, дополнительно выделим порядка 5 млн рублей на засыпку грунтом этой свалки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что свалка в Шебекинском округе загорелась 21 мая в результате обстрела: один из боеприпасов попал на полигон ТКО. С тех пор мусор продолжает тлеть.