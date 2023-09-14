Горящую в Шебекинском округе свалку засыплют грунтом за 5 млн рублей

Во время большой прямой линии к губернатору области Вячеславу Гладкову обратился житель Шебекинского округа. Он сообщил, что глава округа Владимир Жданов обещал в течение трёх недель ликвидировать горение на полигоне ТКО. Белгородец поинтересовался у губернатора, есть ли какие-то успехи в этой работе.