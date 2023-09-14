Гендиректор РЖД Белозеров и глава Хабаровского края Дегтярев провели рабочую встречу

Белозёров отметил, что всегда при встрече с коллективами он поднимает вопрос качества жизни, поэтому приятно, что люди чувствуют эту заботу. По его словам, компания продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов и своевременно делает налоговые отчисления, потому что понимает важность этого для развития потенциала железной дороги.