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Posted 14 сентября, 09:14

Published 14 сентября, 09:14

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Гендиректор РЖД Белозеров и глава Хабаровского края Дегтярев провели рабочую встречу

Гендиректор РЖД Белозеров и глава Хабаровского края Дегтярев провели рабочую встречу

14 сентября 2023, 09:14
Фото: 1MI
14 сентября 2023 года в Хабаровске состоялась рабочая встреча между генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

В рамках совещания участники встречи обсудили различные аспекты развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры, такие как обновление парка поездов и станций, а также создание транспортно-пересадочного узла на базе вокзала в Комсомольске-на-Амуре, а также реализацию проектов по модернизации Восточного полигона.

Особое внимание Белозёров и Дегтярёв уделили вопросам медицинского и социального обслуживания сотрудников железной дороги, работающих в отдаленных районах Хабаровского края, особенно в поселках Ванино и Высокогорный. В рамках этой встречи было решено совместно разработать меры улучшения условий для детского отдыха и дополнительного образования.

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что РЖД являются самым крупным налогоплательщиком в Хабаровском крае, и благодаря реализации важных инвестиционных проектов в этом году платежи компании в региональный бюджет увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,6 миллиарда рублей за 7 месяцев.

Белозёров отметил, что всегда при встрече с коллективами он поднимает вопрос качества жизни, поэтому приятно, что люди чувствуют эту заботу. По его словам, компания продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов и своевременно делает налоговые отчисления, потому что понимает важность этого для развития потенциала железной дороги.

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