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Прокуратура сообщила о наказании для экс-главы водоканала в Старом Осколе

Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?

14 сентября 2023, 14:35
Фото: 1MI

Прокуратура сообщила о наказании для экс-главы водоканала в Старом Осколе

Предприятие заключило контракт с АО «Акватик» по реконструкции очистных сооружений. Однако необходимых на это средств у водоканала не было. Работы велись с отклонениями из-за несвоевременной оплаты заказчиком. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

Экс-директора ГУП «Старооскольский водоканал» оштрафовали из-за проблем со строительством очистных сооружений. Заказчик не имел возможности вовремя оплачивать работу подрядчика.

По информации прокуратуры, водоканал заключил с АО «Акватик» контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации округа. Сумма составила 1,2 млрд рублей. Руководитель организации не учёл отсутствие у предприятия достаточной суммы бюджетных ассигнований и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, объяснили в надзорном ведомстве.

В связи с этим фирма-подрядчик вела работы с отклонениями. Заказчик попросту не мог своевременно их оплачивать.

Против бывшего главы водоканала завели дело об административном правонарушении. Ему в итоге выписали штраф в 20 тыс. рублей.

Напомним, в августе в старооскольском водоканале сменилось начальство. Олег Дорожко, который ранее работал на предприятии главным энергетиком, заменил ушедшего Игоря Терещенко.

В проблемном старооскольском водоканале сменилось начальство
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#Белгородская область#Старый Оскол#Штраф#Прокуратура#Водоканал#Канализация#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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