Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Экс-директора ГУП «Старооскольский водоканал» оштрафовали из-за проблем со строительством очистных сооружений. Заказчик не имел возможности вовремя оплачивать работу подрядчика.
По информации прокуратуры, водоканал заключил с АО «Акватик» контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации округа. Сумма составила 1,2 млрд рублей. Руководитель организации не учёл отсутствие у предприятия достаточной суммы бюджетных ассигнований и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, объяснили в надзорном ведомстве.
В связи с этим фирма-подрядчик вела работы с отклонениями. Заказчик попросту не мог своевременно их оплачивать.
Против бывшего главы водоканала завели дело об административном правонарушении. Ему в итоге выписали штраф в 20 тыс. рублей.
Напомним, в августе в старооскольском водоканале сменилось начальство. Олег Дорожко, который ранее работал на предприятии главным энергетиком, заменил ушедшего Игоря Терещенко.