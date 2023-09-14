Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?

Прокуратура сообщила о наказании для экс-главы водоканала в Старом Осколе

Предприятие заключило контракт с АО «Акватик» по реконструкции очистных сооружений. Однако необходимых на это средств у водоканала не было. Работы велись с отклонениями из-за несвоевременной оплаты заказчиком. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.