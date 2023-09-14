Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Подорожание нефтепродуктов в последнее время идёт довольно активно. Да так, что на этой неделе ценами на топливо заинтересовались в белгородском УФАС.
Корреспондент Бел.Ру прошёлся по заправкам в городе, чтобы зафиксировать стоимость топлива на 14 сентября. На данный момент цены на бензин выглядят следующим образом:
Заметно, что самое дорогое топливо сейчас — дизельное. Цены на него варьируются в районе 60-62 рублей за литр. Вероятно, рост будет идти и дальше.
А не так давно и вовсе пустили слух о скором дефиците бензина. Позже с соответствующим вопросом обеспокоенные белгородцы пришли на прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову. Тот поспешил их успокоить:
У нас запас бензина от 5 до 12 дней. Пока не видим ухудшения ситуации, но продолжаем контролировать её.
Вячеслав Гладков
Позже замгубернатора Дмитрий Гладский добавил, что дефицита нет, хотя незначительные перебои на некоторых заправках действительно замечены были. Однако поводов для беспокойства уже нет.
Не слышали о дефиците и продавцы на самих заправках. Журналист Бел.Ру обошёл пять точек, и лишь на одной из них кассир что-либо слышала о перебоях с топливом. Как нам объяснила женщина на заправке «Татнефть», среди водителей ходят слухи о том, что на определённых заправках заливают не больше 100 литров дизеля за раз. При этом на самой заправке, где работает продавец, такого ограничения нет.
В целом же сотрудники заправок о дефиците ничего не слышали. По их словам, всё работает как раньше.
Добавим, что в соседней Курской области бензин обходится немного дешевле — в среднем 55,45 рубля, однако дизель, напротив, дороже — 61,68 рубля. В Воронежской области литр бензина в среднем стоит 56,51 рубля, а дизельное топливо — в 61,37 рубля.