Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Заправка в Белгороде

Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?

14 сентября 2023, 15:05
Фото: Bel.ru
Заправка в Белгороде

Продавцы на заправках Белгорода ничего не знают о дефиците топлива в регионе

Цены на бензин растут в Белгородской области в последнее время весьма активно. Кроме того, всё чаще можно услышать разговоры о скором дефиците топлива в регионе. Прошлись по нескольким заправкам и выяснили, как там обстоят дела сейчас.

Подорожание нефтепродуктов в последнее время идёт довольно активно. Да так, что на этой неделе ценами на топливо заинтересовались в белгородском УФАС.

Корреспондент Бел.Ру прошёлся по заправкам в городе, чтобы зафиксировать стоимость топлива на 14 сентября. На данный момент цены на бензин выглядят следующим образом:

Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в БелгородеЦены на бензин в Белгороде
Цены на бензин в Белгороде
Фото: Bel.ru

Заметно, что самое дорогое топливо сейчас — дизельное. Цены на него варьируются в районе 60-62 рублей за литр. Вероятно, рост будет идти и дальше.

А не так давно и вовсе пустили слух о скором дефиците бензина. Позже с соответствующим вопросом обеспокоенные белгородцы пришли на прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову. Тот поспешил их успокоить:

У нас запас бензина от 5 до 12 дней. Пока не видим ухудшения ситуации, но продолжаем контролировать её.
Вячеслав Гладков

Позже замгубернатора Дмитрий Гладский добавил, что дефицита нет, хотя незначительные перебои на некоторых заправках действительно замечены были. Однако поводов для беспокойства уже нет.

Не слышали о дефиците и продавцы на самих заправках. Журналист Бел.Ру обошёл пять точек, и лишь на одной из них кассир что-либо слышала о перебоях с топливом. Как нам объяснила женщина на заправке «Татнефть», среди водителей ходят слухи о том, что на определённых заправках заливают не больше 100 литров дизеля за раз. При этом на самой заправке, где работает продавец, такого ограничения нет.

цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгородецены на бензин в Белгороде
цены на бензин в Белгороде
Фото: Bel.ru

В целом же сотрудники заправок о дефиците ничего не слышали. По их словам, всё работает как раньше.

Добавим, что в соседней Курской области бензин обходится немного дешевле — в среднем 55,45 рубля, однако дизель, напротив, дороже — 61,68 рубля. В Воронежской области литр бензина в среднем стоит 56,51 рубля, а дизельное топливо — в 61,37 рубля.

Что произошло с ценами на бензин и дизель в Белгородской области за неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензинаЦенами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАСБензин и дизель в Белгородской области всё ещё дорожают: как выросли цены за неделю
#Белгородская область#Фоторепортаж#Эксклюзив#Заправки#Белгород#Дизельное топливо#Цены на бензин#Нефтепродукты#Артем Черненко
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить
Сегодня, 13:32
Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?
Сегодня, 14:35
«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни
Сегодня, 12:17
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
Сегодня, 13:21