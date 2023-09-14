Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?

Не слышали о дефиците и продавцы на самих заправках. Журналист Бел.Ру обошёл пять точек, и лишь на одной из них кассир что-либо слышала о перебоях с топливом. Как нам объяснила женщина на заправке «Татнефть», среди водителей ходят слухи о том, что на определённых заправках заливают не больше 100 литров дизеля за раз. При этом на самой заправке, где работает продавец, такого ограничения нет.