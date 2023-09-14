Что произошло с ценами на бензин и дизель в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Росстат опубликовал обновлённые данные о подорожании бензина в российских регионах. Изменения в том числе коснулись Белгородской области, где за неделю выросли цены как на бензин, так и на дизельное топливо.
По состоянию на 11 сентября бензин в регионе в среднем стоил 55,71 рубля. АИ-92 обходился в 51,13 рубля за литр. Неделю назад его стоимость равнялась 51,07 рубля.
АИ-95 в регионе 11 сентября стоил 55,57 рубля. Неделей ранее — 55,45 рубля за литр. Наблюдается и рост стоимости бензина АИ-98. Если на прошлой неделе он стоил 65,85 рубля, то на текущей — 66,33 рубля.
Что касается дизеля, он также вырос в цене — с 59,38 рубля до 60,24 рубля за литр.
Добавим, что в соседней Курской области бензин обходится немного дешевле — в среднем 55,45 рубля, однако дизель, напротив, дороже — 61,68 рубля. В Воронежской области литр бензина в среднем обходится в 56,51 рубля, а дизельное топливо — в 61,37 рубля.
Ценами на бензин в Белгородской области заинтересовались в УФАС. Антимонопольное ведомство проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Ранее Бел.Ру также писало о росте цен на топливо по итогам прошедшей недели.