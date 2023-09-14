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БФТ-Холдинг внедрил ЮЗЭД в системе госзакупок Пензенской области

БФТ-Холдинг внедрил ЮЗЭД в системе госзакупок Пензенской области

14 сентября 2023, 10:39
Об этом сообщает пресс-служба компании.

БФТ-Холдинг, в состав которого входит белгородская IT-компания БФТ, в рамках развития государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля — Государственный заказ» (АЦК-Госзаказ) реализовал проект по внедрению юридически значимого документооборота (ЮЗЭД). Он позволил обеспечить межведомственный обмен электронными документами, которые имеют полную правовую силу и признаются всеми участниками госзакупок.

Текущая модернизация решения была направлена на расширение функциональных возможностей ГИС в сфере закупок под нужды Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. Региону потребовалось повысить оперативность проведения закупочных процедур, в особенности для территориально удалённых уполномоченных органов и их заказчиков. Так, в области было принято решение отказаться от обмена документами в бумажном виде и перейти на ЮЗЭД.

В рамках проекта БФТ-Холдинг провёл комплексное обследование существующего решения и принятых схем документооборота. Сотрудники компании разработали нормативно-правовые акты для обеспечения ЮЗЭД, подготовили условия для постепенного перехода на новый формат работы, а также внедрили необходимую функциональность и обучили пользователей. По итогам проекта в системе АЦК-Госзаказ Пензенской области настроено 45 групп полей для подписания вложений и документов, 49 правил подписания на статусах согласования и более 360 сертификатов электронных подписей.

Проект БФТ-Холдинга позволил Пензенской области внедрить ЮЗЭД при проведении процедур определения поставщика и полностью соблюсти требования по организации электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок в соответствии с № 44-ФЗ. Пользователи АЦК-Госзаказ могут использовать ЮЗЭД на всех этапах закупочного процесса.

«С весны 2023 года регион полностью перешёл на электронный документооборот в рамках исполнения контрактной системы госзакупок. Все необходимые документы и корректировки к ним больше не придётся направлять адресату на бумажном носителе. Помимо этого, полностью исключается вероятность потери пакета документов или дублирования информации. Новые возможности АЦК-Госзаказ позволяют главным распорядителям бюджетных средств и уполномоченным на размещение заказа органам значительно сократить время на обмен документацией и повысить скорость проведения всех закупочных процедур. Мы продолжим развивать решение и добавлять в него новые полезные для госведомств функции», — комментирует начальник отдела по регулированию и мониторингу контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и закупкам Лобыкин Андрей Викторович.

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#Общество#Белгородская область#Электронные документы#Пензенская область#Артем Черненко#БФТ-Холдинг
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