БФТ-Холдинг внедрил ЮЗЭД в системе госзакупок Пензенской области

Текущая модернизация решения была направлена на расширение функциональных возможностей ГИС в сфере закупок под нужды Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. Региону потребовалось повысить оперативность проведения закупочных процедур, в особенности для территориально удалённых уполномоченных органов и их заказчиков. Так, в области было принято решение отказаться от обмена документами в бумажном виде и перейти на ЮЗЭД.