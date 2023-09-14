Бездомный на глазах у белгородцев справил нужду в урну

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Во дворе дома №57 на Народном бульваре 46-летний бездомный мужчина справил нужду в урну, расположенную рядом со скамейкой. Произошло это на глазах у множества очевидцев. Один из них снял происходящее на видео, а затем опубликовал запись в соцсетях.
Спустя время ролик заметили полицейские. Они составили в отношении бездомного административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Теперь мужчине придётся либо заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо провести 15 суток в изоляторе временного содержания.