Бездомный на глазах у белгородцев справил нужду в урну

Во дворе дома №57 на Народном бульваре 46-летний бездомный мужчина справил нужду в урну, расположенную рядом со скамейкой. Произошло это на глазах у множества очевидцев. Один из них снял происходящее на видео, а затем опубликовал запись в соцсетях.