Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Урна

Бездомный на глазах у белгородцев справил нужду в урну

14 сентября 2023, 13:04
Фото: 1MI
Урна
Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись попала в интернет, а потом — в полицию. Мужчине грозит штраф или административный арест, сообщили в региональном УМВД.

Во дворе дома №57 на Народном бульваре 46-летний бездомный мужчина справил нужду в урну, расположенную рядом со скамейкой. Произошло это на глазах у множества очевидцев. Один из них снял происходящее на видео, а затем опубликовал запись в соцсетях.

Спустя время ролик заметили полицейские. Они составили в отношении бездомного административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Теперь мужчине придётся либо заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо провести 15 суток в изоляторе временного содержания.

Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на него
Узнать подробнее
Читайте также:
На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусораНезаконно выловленные 520 раков обернулись белгородцу штрафом в 550 тысяч рублейЭкс-сотрудникам белгородского ФСС назначили крупные штрафы за получение взятки
#Арест#Новости Белгорода#Белгород#Урна#Бездомный#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить
Сегодня, 13:32
Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?
Сегодня, 14:35
«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни
Сегодня, 12:17
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
Сегодня, 13:21
Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?
Сегодня, 15:05