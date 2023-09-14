Без «быстрых свиданий»: как фильм «Барби» стартовал в Белгороде

Фильм «Барби» (возрастное ограничение: 12+), обещанный к показу в сентябре этого года, стартовал сегодня в кинотеатрах Белгорода. Ранее сообщалось, что выпустить в прокат картину планируют к 9 сентября. Предупреждали и о возможном переносе: в итоге кинолента стала доступна к просмотру только сегодня, 14-го числа, сообщила нам управляющая кинотеатром «ГриннФильм» Анастасия Савченко.