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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Фильм «Барби» официально показывают в Белгороде

Без «быстрых свиданий»: как фильм «Барби» стартовал в Белгороде

14 сентября 2023, 11:15
Фото: нейросеть Kandinsky

Фильм «Барби» официально показывают в Белгороде

Американская кинокартина «Барби» вышла сегодня в кинотеатрах Белгорода. Как корреспонденту Бел.Ру сообщила Анастасия Савченко, управляющая кинотеатром «ГриннФильм», в прокат фильм запустили под обычным названием.

Фильм «Барби» (возрастное ограничение: 12+), обещанный к показу в сентябре этого года, стартовал сегодня в кинотеатрах Белгорода. Ранее сообщалось, что выпустить в прокат картину планируют к 9 сентября. Предупреждали и о возможном переносе: в итоге кинолента стала доступна к просмотру только сегодня, 14-го числа, сообщила нам управляющая кинотеатром «ГриннФильм» Анастасия Савченко.

Фильм мы прокатываем под его настоящим названием. Билеты продаём через кассу вполне официально, ибо с каждого билета идёт выгрузка в налоговую РФ и мы честно отчисляем процент с продаж.
Анастасия Савченко

Отметим, что в одном из кинотеатров Москвы «Барби» выпустили в прокат под названием «Быстрые свидания». При этом в остальных кинозалах блокбастер шёл под своим родным наименованием.

Фильм «Барби» сняла режиссёр Грета Гервиг. В главных ролях — Марго Роби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Мировая премьера картины состоялась 21 июля, но в Россию из-за санкций копия долгое время попасть не могла.

Ранее в Министерстве культуры РФ заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а отсутствие голливудских блокбастеров в кинотеатрах побуждает отечественных киноделов к более активной работе.

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