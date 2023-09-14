Белые кораблики: белгородцы продают свои катера

Пока что самым дорогим и свежим является понтонный катер Godfrey Marine Aqua Patio-240DF за 4,4 миллиона рублей 2007 года постройки. Он выполнен из алюминиевого сплава, а габариты следующие: длина — 7,7 метра, ширина — 2,5 метра, высота борта — 1,4 метра. На своём борту транспорт может переправлять до 12 человек. В стоимость также входит прицеп марки Boat Trailer 2009 года.