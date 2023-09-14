Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Белгородцы массово продают свой водный транспорт

Белые кораблики: белгородцы продают свои катера

14 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI

Белгородцы массово продают свой водный транспорт

Белгородцы предлагают купить свой водный транспорт за суммы от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.

С августа на одном из сайтов объявлений появилось несколько позиций о продаже катеров по области. У белгородцев начался сезон продажи водного транспорта?

Пока что самым дорогим и свежим является понтонный катер Godfrey Marine Aqua Patio-240DF за 4,4 миллиона рублей 2007 года постройки. Он выполнен из алюминиевого сплава, а габариты следующие: длина — 7,7 метра, ширина — 2,5 метра, высота борта — 1,4 метра. На своём борту транспорт может переправлять до 12 человек. В стоимость также входит прицеп марки Boat Trailer 2009 года.

Понтонный катер Godfrey Marine Aqua в БелгородеПонтонный катер Godfrey Marine Aqua в Белгороде
Понтонный катер Godfrey Marine Aqua в Белгороде
Фото: Авито

Продаются модели и дешевле. Катер Kaisla Ideal HT 550 стоит «всего» 2,65 миллиона, а катер Bayliner 1952 предлагают за один миллион рублей.

Катер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в БелгородеКатер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в Белгороде
Катер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в БелгородеКатер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в Белгороде
Катер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в Белгороде + Atlantis 48Катер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в Белгороде + Atlantis 48
Катер Kaisla Ideal HT 550 за 2,65 миллиона и катер Bayliner 1952 за один миллион рублей в Белгороде
Фото: Авито

Катер Kaisla 550 HT, как заявляет продавец, был приобретен им в 2015 году. Также мужчина является вторым владельцем. В комплект входит двигатель Yamaha F60 с чехлом и лодочный прицеп. На судне четыре спальных места, кухня оборудована раковиной и водопроводным краном, холодильником вместительностью 42 литра и биотуалетом.

Bayliner на 8 лет старше по выпуску — 2002 года. Продавец пишет, что катер в хорошем состоянии и имеет судовой билет. А вот прицеп — без документов. У судна также есть вместительная каюта. Максимально число пассажиров — 7 человек.

Итальянский катер Atlantis 48 продаётся уже за 650 тысяч. Он 2009 года выпуска и также оборудован каютой и прицепом в комплекте. Сообщается, что мотор и гидроподъём в отличном состоянии. Крыша каюты съёмная.

Можно купить катер и за 91,5 тысячи рублей. Только уже на пульте управления и с аккумулятором — для рыбалки и прикормки точки ловли.

Фото: Авито
Читайте также:
В элитном районе под Белгородом продают коттеджи: топ-5 дорогих домовБелгородцы пытаются продать котят редкой породыСтатую за 1,4 млн и редкий экземпляр «Мастера и Маргариты» продают белгородцы
#Белгородская область#Продажа#Эксклюзив#Рыбалка#Татьяна Лукащева#Роскошь#Водный транспорт#Катеры#Судовой билет
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить
Сегодня, 13:32
Экс-главу водоканала в Старом Осколе оштрафовали. За что?
Сегодня, 14:35
«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни
Сегодня, 12:17
Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
Сегодня, 11:43
Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»
Сегодня, 13:21
Дефицита нет, но есть нюанс: что происходит на заправках в Белгороде?
Сегодня, 15:05