Белые кораблики: белгородцы продают свои катера

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
С августа на одном из сайтов объявлений появилось несколько позиций о продаже катеров по области. У белгородцев начался сезон продажи водного транспорта?
Пока что самым дорогим и свежим является понтонный катер Godfrey Marine Aqua Patio-240DF за 4,4 миллиона рублей 2007 года постройки. Он выполнен из алюминиевого сплава, а габариты следующие: длина — 7,7 метра, ширина — 2,5 метра, высота борта — 1,4 метра. На своём борту транспорт может переправлять до 12 человек. В стоимость также входит прицеп марки Boat Trailer 2009 года.
Продаются модели и дешевле. Катер Kaisla Ideal HT 550 стоит «всего» 2,65 миллиона, а катер Bayliner 1952 предлагают за один миллион рублей.
Катер Kaisla 550 HT, как заявляет продавец, был приобретен им в 2015 году. Также мужчина является вторым владельцем. В комплект входит двигатель Yamaha F60 с чехлом и лодочный прицеп. На судне четыре спальных места, кухня оборудована раковиной и водопроводным краном, холодильником вместительностью 42 литра и биотуалетом.
Bayliner на 8 лет старше по выпуску — 2002 года. Продавец пишет, что катер в хорошем состоянии и имеет судовой билет. А вот прицеп — без документов. У судна также есть вместительная каюта. Максимально число пассажиров — 7 человек.
Итальянский катер Atlantis 48 продаётся уже за 650 тысяч. Он 2009 года выпуска и также оборудован каютой и прицепом в комплекте. Сообщается, что мотор и гидроподъём в отличном состоянии. Крыша каюты съёмная.
Можно купить катер и за 91,5 тысячи рублей. Только уже на пульте управления и с аккумулятором — для рыбалки и прикормки точки ловли.