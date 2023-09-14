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Футбол

Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»

14 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Футбол
Накануне белгородская команда встретилась с клубом из Таганрога и по итогам не обрадовала болельщиков. В связи с этим у минспорта поинтересовались, что происходит с развитием «Салюта».
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Футбол

13 сентября «Салют» встретился с «Форте» из Таганрога. Игра окончилась счётом 1:1. Однако «Салют» уступил в серии пенальти: четыре мяча забили ростовские футболисты, а белгородские — три.

После игры белгородские болельщики потребовали объяснить, какую поддержку власти оказывают «Салюту». Попросили чиновников, курирующих спорт, ответить, почему спортсмены уходят в команды соседних регионов.

«В Курске, Липецке, Брянске бюджеты в 2-2,5 раза больше. Игроки нашей команды, местные ребята, уходят в команды из соседних областей. Субсидии или какой-то помощи от минспорта нет, почему так? Ситуация в области непростая, но у тех же соседей из Курска финансирование больше в два раза. В Брянске играют трое наших земляков, в Курске тоже трое», — написал мужчина.

Жителю региона ответили представители минспорта. В ведомстве отметили, что финансирование ФК лишь запланировано.

Уже сейчас оказывается финансирование на содержание стадиона «Салют» и планируется выделение средств на футбольную команду «Салют».
министерство спорта Белгородской области

Белгородец считает, что «планируется» — понятие растяжимое, поэтому попросил назвать конкретные сроки. Также мужчина поинтересовался, какова концепция развития профессионального футбола в области. По словам жителя региона, на текущий момент идёт отток хороших игроков в команды из соседних областей.

С мнением мужчины согласился другой житель региона и рассказал, что Курск, который «Салют» опережал каждый сезон, сейчас идёт на втором месте с помощью трёх белгородских игроков. «Команда бьётся за честь региона в трудную минуту, поднимает боевой дух, а вы — как всегда», — обратился белгородец к минспорта.

В ведомстве в свою очередь добавили, что ФК должен получить субсидию из бюджета.

Между министерством спорта Белгородской области и «Салют Белгород» заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий. Кроме того, подписано соглашение между правительством региона и Российским футбольным союзом о развитии футбола, в том числе профессионального. Со стороны министерства спорта все условия соглашений выполняются.
министерство спорта Белгородской области

В 16:00 17 сентября ФК «Салют» вновь встретится с таганрогским «Форте». На текущий момент команды имеют равное количество очков, а победа позволит белгородским футболистам улучшить положение в турнирной таблице.

Напомним, что 9 сентября белгородский «Салют» сыграл вничью с липецким «Металлургом». Тогда же закончился сезон, и многие игроки перешли в другие команды. К слову, на тот момент команда из Белгорода замыкала турнирную таблицу.

Белгородский «Салют» сыграл вничью с липецким «Металлургом»
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Финансирование#Фк салют#Белгород#Наталья Корявых#Минспорта
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