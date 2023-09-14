Белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта»

«В Курске, Липецке, Брянске бюджеты в 2-2,5 раза больше. Игроки нашей команды, местные ребята, уходят в команды из соседних областей. Субсидии или какой-то помощи от минспорта нет, почему так? Ситуация в области непростая, но у тех же соседей из Курска финансирование больше в два раза. В Брянске играют трое наших земляков, в Курске тоже трое», — написал мужчина.