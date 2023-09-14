Белгородцы интересуются новыми выплатами и поражаются ценам на бензин

Предварительно необходимо подавать заявление. Для этого нужно постоянно проживать с семьёй на территории региона, при этом в собственности не должно быть другого жилья. Также требуется не проживать в пунктах временного размещения. Необходимо иметь договор аренды жилья на территории Белгородской области. Кроме того, выплата недоступна тем, кто уже получал деньги из-за введения режима ЧС.