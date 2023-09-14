Белгородцы интересуются новыми выплатами и поражаются ценам на бензин

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство. В документе указали порядок предоставления выплат, а также их сумму.
Согласно постановлению, мера поддержки коснётся жителей населённых пунктов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ. Многодетным семьям ежемесячно будут выплачивать по 15 тыс. рублей, остальным категориям граждан — по 10 тыс. рублей. Назначается выплата с 1 сентября.
Основанием для получения финансовой поддержки стали полное разрушение принадлежащего белгородцам жилья либо разрушение несущих конструкций, невозможность проживать дома по решению уполномоченных органов. Оно не должно быть связанно с введением режима ЧС на территории населённого пункта.
Предварительно необходимо подавать заявление. Для этого нужно постоянно проживать с семьёй на территории региона, при этом в собственности не должно быть другого жилья. Также требуется не проживать в пунктах временного размещения. Необходимо иметь договор аренды жилья на территории Белгородской области. Кроме того, выплата недоступна тем, кто уже получал деньги из-за введения режима ЧС.
Добавим, что о мере поддержке сообщалось в начале сентября, однако сумму власти тогда не назвали.
Росстат опубликовал данные о стоимости литра бензина в российских регионах. В Белгородской области цены выросли. В среднем бензин в регионе стоил 55,71 рубля по состоянию на 11 сентября. АИ-92 вырос в цене до 51,13 рубля за литр. АИ-95 в регионе стоил 55,57 рубля, а АИ-98 — 66,33 рубля. Выросла и стоимость дизельного топлива — с 59,38 рубля до 60,24 рубля за литр.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о нехватке бензина и заявил, что запасов хватит на ближайшие 12 дней. Как заявил глава региона, власти пока не видят ухудшения ситуации, но будут контролировать её.
Однако замгубернатора Дмитрий Гладский сегодня всё-таки подтвердил незначительные перебои на белгородских АЗС, они вызваны ажиотажем. По словам чиновника, в регионе имеется недельный запас бензина, а дизельного топлива хватит на две недели.
Стало известно о новых возможных преступлениях директора белгородской компании Александра Плахтия. Их выявили сотрудники ФСБ. Силовики подозревают его в хищении денег и причинении вреда госучреждению.
Как сообщалось, в 2021 года Плахтий, будучи главой ГАУ «Севастопольский лесхоз», незаконно выписал премии самому себе, а также своему заместителю Олегу Казакову. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
Добавим, что фигурантов подозревают в хищении бюджетных средств на сумму в 3 млн рублей. Предположительно, они планировали похитить деньги, выделенные на строительство домов для многодетных семей по госпрограммам.