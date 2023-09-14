Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки

Экзотическое видео-поздравление из Африки, несмотря на заявленную цену, обойдётся белгородцам почти в 4 тысячи рублей (3 990 рублей). За эту стоимость продавец гарантирует несколько пунктов. Размещение пожеланий на меловой доске, поздравление хором от команды по заказанному тексту и зажигательный танец (музыку тоже можно выбрать). А ещё распечатают и расцелуют фотографию адресата поздравления. И, конечно же, «незабываемые живые эмоции и лучшее поздравление на день рождения прямо из Конго!».