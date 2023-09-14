Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Экзотическое видео-поздравление из Африки, несмотря на заявленную цену, обойдётся белгородцам почти в 4 тысячи рублей (3 990 рублей). За эту стоимость продавец гарантирует несколько пунктов. Размещение пожеланий на меловой доске, поздравление хором от команды по заказанному тексту и зажигательный танец (музыку тоже можно выбрать). А ещё распечатают и расцелуют фотографию адресата поздравления. И, конечно же, «незабываемые живые эмоции и лучшее поздравление на день рождения прямо из Конго!».
Работает «команда из Конго» без посредников по схеме: предоплата в 50% и 50% по готовности. В качестве бесплатного подарка — распечатанное фото формата А4, исполнение песни «Happy birthday». Длительность видео с поздравлением варьируется от 40 секунд до одной минуты. Также можно на свой вкус выбрать команду поздравляющих: «Красотки», «Романтики», «Bad Boys» или «Bad Boys в чёрном», «Симпатяги», «Туземцы», «Качки», «Гавайки» или «Леопарды».
Если хочется ещё больше креативности для своего поздравления, то можно преподнести его в стихотворной форме. На том же сайте местный поэт Евгений предлагает свои услуги всего за 500 рублей. В своём объявлении он говорит: «Сочиню стих. Пишите, обсудим».