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Published Сегодня, 14:59

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В Белгороде можно заказать видео-поздравление из Африки

Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки

14 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Белгороде можно заказать видео-поздравление из Африки
Для белгородцев на сайте объявлений 13 сентября появились две новые креативные услуги: сочинение стихов за 500 рублей и поздравление из Африки от трёх тысяч рублей.

Экзотическое видео-поздравление из Африки, несмотря на заявленную цену, обойдётся белгородцам почти в 4 тысячи рублей (3 990 рублей). За эту стоимость продавец гарантирует несколько пунктов. Размещение пожеланий на меловой доске, поздравление хором от команды по заказанному тексту и зажигательный танец (музыку тоже можно выбрать). А ещё распечатают и расцелуют фотографию адресата поздравления. И, конечно же, «незабываемые живые эмоции и лучшее поздравление на день рождения прямо из Конго!».

Работает «команда из Конго» без посредников по схеме: предоплата в 50% и 50% по готовности. В качестве бесплатного подарка — распечатанное фото формата А4, исполнение песни «Happy birthday». Длительность видео с поздравлением варьируется от 40 секунд до одной минуты. Также можно на свой вкус выбрать команду поздравляющих: «Красотки», «Романтики», «Bad Boys» или «Bad Boys в чёрном», «Симпатяги», «Туземцы», «Качки», «Гавайки» или «Леопарды».

Если хочется ещё больше креативности для своего поздравления, то можно преподнести его в стихотворной форме. На том же сайте местный поэт Евгений предлагает свои услуги всего за 500 рублей. В своём объявлении он говорит: «Сочиню стих. Пишите, обсудим».

Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из АфрикиБелгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки
Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из АфрикиБелгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки
Белгородцам предложили поздравлять близких вместе с яркими туземцами из Африки
Фото: Авито
#Город#Белгородская область#Поздравление#Эксклюзив#Белгород#Авито#Татьяна Лукащева
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