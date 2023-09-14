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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Выплаты

Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить

14 сентября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Выплаты

Назван размер новых выплат для белгородцев из приграничья

Жителям населённых пунктов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, назначили новые выплаты. Многодетные семьи будут получать 15 тыс. рублей ежемесячно, а другие категории граждан — 10 тыс. рублей, следует из постановления белгородского правительства.
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Выплаты

Стала известна сумма выплат, которые смогут получить жители белгородского приграничья, покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ. Многодетным семьям начнут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно, остальным категориям граждан — по 10 тыс. рублей. Выплата назначается с 1 сентября.

Однако доступна поддержка будет не всем. Основания для получения выплат:

  • полное разрушение принадлежащего белгородцам жилья;
  • разрушение несущих конструкций в принадлежащем жилье;
  • фактическая невозможность доступа в жильё по решению уполномоченных органов, не связанному с введением режима ЧС.

Чтобы получить деньги, предварительно необходимо подать заявление. При этом нужно постоянно проживать на территории населённого пункта, подвергающегося обстрелам вместе с семьёй, иметь жилое помещение, где на текущий момент проживать невозможно из-за атак противника.

Также у заявителей не должно быть в собственности других жилых помещений, они не должны проживать в ПВР, но они должны иметь заключённый договор аренды жилья на территории региона. При этом заявители не должны были получать выплаты, которые вводились из-за режима ЧС.

Напомним, информация о мере поддержки появилась в начале сентября.

Часть белгородцев из приграничья получат новые выплаты с 15 сентября
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#Белгородская область#Поддержка#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Переселенцы#Приграничье#Обстрелы ВСУ
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