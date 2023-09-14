Белгородцам из приграничья назначили новые выплаты: кто и сколько может получить

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Стала известна сумма выплат, которые смогут получить жители белгородского приграничья, покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ. Многодетным семьям начнут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно, остальным категориям граждан — по 10 тыс. рублей. Выплата назначается с 1 сентября.
Однако доступна поддержка будет не всем. Основания для получения выплат:
Чтобы получить деньги, предварительно необходимо подать заявление. При этом нужно постоянно проживать на территории населённого пункта, подвергающегося обстрелам вместе с семьёй, иметь жилое помещение, где на текущий момент проживать невозможно из-за атак противника.
Также у заявителей не должно быть в собственности других жилых помещений, они не должны проживать в ПВР, но они должны иметь заключённый договор аренды жилья на территории региона. При этом заявители не должны были получать выплаты, которые вводились из-за режима ЧС.
Напомним, информация о мере поддержки появилась в начале сентября.