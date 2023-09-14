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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Последствия обстрелов

Белгородская область получила от ВСУ около 140 ударов за день, есть разрушения

14 сентября 2023, 08:09
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

ВСУ за день ударили по Белгородской области около 140 раз

Разрушения зафиксировали в посёлке Уразово в Валуйском горокруге, а также в Шебекинском округе. Обстреливали регион из артиллерии, миномётов и с помощью БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Пять районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки. В двух муниципалитетах зафиксировали разрушения. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Белгородский район

Более 40 артиллерийских снарядов выпустили по Щетиновке, Журавлёвке, Наумовке и Нехотеевке. В Журавлёвке беспилотник сбросил три осколочных боеприпаса, в Солнцевке — один. Обошлось без последствий.

Валуйский горокруг

Окраину Уразово атаковали из РСЗО «Град». В двух соцобъектах выбило окна. Никто не пострадал. Два прилёта из артиллерии зафиксировали в Вериговке, 11 миномётных снарядов выпустили по Долгому. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Тулянка сбили беспилотник. Без последствий.

Волоконовский район

В хуторе Плотвянка с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Грайворонский горокруг

По Горьковскому и Мокрой Орловке выпустили в общем 15 миномётных снарядов, по автомобильному пропуску «Грайворон» — десять. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.

Шебекинский горокруг

Также под огнём ВСУ был Шебекинский горокруг. В Шебекино пострадали фасад одного из заведений общепита, помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий. В Белянке уничтожен экскаватор, работавший около границы.

Стали известны последствия массированного обстрела Шебекинского горокруга
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