Белгородская область получила от ВСУ около 140 ударов за день, есть разрушения

Окраину Уразово атаковали из РСЗО «Град». В двух соцобъектах выбило окна. Никто не пострадал. Два прилёта из артиллерии зафиксировали в Вериговке, 11 миномётных снарядов выпустили по Долгому. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Тулянка сбили беспилотник. Без последствий.