Белгородская область получила от ВСУ около 140 ударов за день, есть разрушения

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Пять районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки. В двух муниципалитетах зафиксировали разрушения. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Более 40 артиллерийских снарядов выпустили по Щетиновке, Журавлёвке, Наумовке и Нехотеевке. В Журавлёвке беспилотник сбросил три осколочных боеприпаса, в Солнцевке — один. Обошлось без последствий.
Окраину Уразово атаковали из РСЗО «Град». В двух соцобъектах выбило окна. Никто не пострадал. Два прилёта из артиллерии зафиксировали в Вериговке, 11 миномётных снарядов выпустили по Долгому. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Тулянка сбили беспилотник. Без последствий.
В хуторе Плотвянка с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас. Обошлось без разрушений и пострадавших.
По Горьковскому и Мокрой Орловке выпустили в общем 15 миномётных снарядов, по автомобильному пропуску «Грайворон» — десять. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.
Также под огнём ВСУ был Шебекинский горокруг. В Шебекино пострадали фасад одного из заведений общепита, помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий. В Белянке уничтожен экскаватор, работавший около границы.