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Вячеслав Гладков

«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой

13 сентября 2023, 09:56
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Белгородка попросила Гладкова отобрать землю у тех, у кого «её много»

Накануне губернатор Вячеслав Гладков провёл личный приём граждан и назвал его непростым. К нему обращалась женщина с просьбой отобрать у других землю. На это она получила отказ. Подробности глава региона рассказал на своей странице в соцсети.

12 сентября губернатор Вячеслав Гладков провёл личный приём. Глава региона назвал его непростым. Он обсуждал с белгородцами вопросы по жилью, дорогам, благоустройству. Фигурировала и тема конфликтов между соседями.

В частности, глава региона рассказал о наличии развлекательных заведений на территории ИЖС. Многим это не нравится. Губернатор пообещал разобраться.

Обратилась к Гладкову и женщина с просьбой отобрать землю у тех, у кого «её много». Делать этого глава региона не станет. По его словам, его позиция не изменилась и отбирать землю у кого-то, чтобы отдать другим, он не будет, поскольку все равны. Если земля пустует, то это возможно, однако всё должно проходить честно. Тем не менее осадок от встречи у губернатора остался.

Женщина расплакалась, ушла, переживание всё-таки осталось. Но я думаю, что всё-таки вот такой подход — отнять у одного, отдать другому — мне кажется, недопустим в наше время. Конечно, нужно помогать. Мы тот регион, где земля имеет большую востребованность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Земля#Губернатор#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Личный приём
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