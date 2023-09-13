«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
12 сентября губернатор Вячеслав Гладков провёл личный приём. Глава региона назвал его непростым. Он обсуждал с белгородцами вопросы по жилью, дорогам, благоустройству. Фигурировала и тема конфликтов между соседями.
В частности, глава региона рассказал о наличии развлекательных заведений на территории ИЖС. Многим это не нравится. Губернатор пообещал разобраться.
Обратилась к Гладкову и женщина с просьбой отобрать землю у тех, у кого «её много». Делать этого глава региона не станет. По его словам, его позиция не изменилась и отбирать землю у кого-то, чтобы отдать другим, он не будет, поскольку все равны. Если земля пустует, то это возможно, однако всё должно проходить честно. Тем не менее осадок от встречи у губернатора остался.
Женщина расплакалась, ушла, переживание всё-таки осталось. Но я думаю, что всё-таки вот такой подход — отнять у одного, отдать другому — мне кажется, недопустим в наше время. Конечно, нужно помогать. Мы тот регион, где земля имеет большую востребованность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области