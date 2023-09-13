«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой

Обратилась к Гладкову и женщина с просьбой отобрать землю у тех, у кого «её много». Делать этого глава региона не станет. По его словам, его позиция не изменилась и отбирать землю у кого-то, чтобы отдать другим, он не будет, поскольку все равны. Если земля пустует, то это возможно, однако всё должно проходить честно. Тем не менее осадок от встречи у губернатора остался.