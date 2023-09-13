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Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Военные сбили воздушную цель над Белгородской областью

Военные сбили воздушную цель над Белгородской областью

13 сентября 2023, 19:22
Фото: Bel.ru
Сработала система ПВО в Валуйском округе. одробности происшествия рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Вечером 13 сентября в Валуйском городском округе было громко. Местные жители слышали, как наши военные с помощью системы ПВО сбили воздушную цель над населённым пунктом — селом Тулянка.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, сегодня ВСУ также обстреливали Шебекино. Повреждения получили промышленные и неработающие здания. Никто не пострадал, жилые помещения также не повреждены.

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#Происшествия#Пво#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Атака ВСУ#Работа ПВО#Милена Фишер
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