Военные сбили воздушную цель над Белгородской областью

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Вечером 13 сентября в Валуйском городском округе было громко. Местные жители слышали, как наши военные с помощью системы ПВО сбили воздушную цель над населённым пунктом — селом Тулянка.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, сегодня ВСУ также обстреливали Шебекино. Повреждения получили промышленные и неработающие здания. Никто не пострадал, жилые помещения также не повреждены.