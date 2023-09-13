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В Белгородской области уничтожат боеприпасы военных лет

В среду в Старооскольском горокруге будет громко

13 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI

В Белгородской области уничтожат боеприпасы военных лет

Взрывотехники приступят к ликвидации на специальном полигоне. Громкие звуки могут быть слышны с 11:00 до 15:00, предупредили в администрации Старооскольского округа.

Уничтожать взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны будут на специальном полигоне, который находится в селе Лапыгино в Старооскольском округе. Услышать громкие звуки белгородцы смогут 13 сентября с 11:00 до 15:00.

Обезвреживать боеприпасы будут согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению, а также согласно инструкции по безопасному разминированию подозрительных предметов.

Напомним, что днём 11 сентября жителей Яковлевского округа напугали громкие звуки, связанные с ликвидацией боеприпаса от сбитого беспилотника. Ранее ночью в округе система ПВО сбила два украинских дрона.

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#Полигон#Ликвидация#Новости Старого Оскола#Боеприпас#Белгород#Старооскольский горокруг#Александра Склярова
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