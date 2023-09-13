В среду в Старооскольском горокруге будет громко

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Уничтожать взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны будут на специальном полигоне, который находится в селе Лапыгино в Старооскольском округе. Услышать громкие звуки белгородцы смогут 13 сентября с 11:00 до 15:00.
Обезвреживать боеприпасы будут согласно проекту ведения взрывных работ по уничтожению, а также согласно инструкции по безопасному разминированию подозрительных предметов.
Напомним, что днём 11 сентября жителей Яковлевского округа напугали громкие звуки, связанные с ликвидацией боеприпаса от сбитого беспилотника. Ранее ночью в округе система ПВО сбила два украинских дрона.