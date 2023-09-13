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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Белгородской области температура опустится до +4 ˚С

В Белгородской области температура опустится до +4 ˚С

13 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Такая температура ожидается ночью 14 сентября. В то же время днём воздух прогреется до +23 ˚С. При этом осадков не ожидается. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В четверг, 14 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти до 2-7 м/с в ночное время и до 7-12 м/с в дневное. Ночью температура опустится до +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +18…+23 ˚С.

В Белгороде в четверг ночью облачно и без осадков. Похолодает до +6 ˚С. Ветер при этом восточный 2 м/с. Днём потеплеет до +21 ˚С. Ветер юго-восточный до 2 м/с, небольшая облачность.

В пятницу, 15 сентября, в областном центре также без дождей. Ночью будет облачно с прояснениями, до +10 ˚С. Ветер юго-восточный 3 м/с. В светлое время суток до +21 ˚С, облачно. Ветер усилится до 4 м/с.

Такая же погода ожидается и в выходные. Следующая неделя в Белгороде также начнётся без осадков.

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