В Белгородской области температура опустится до +4 ˚С

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В четверг, 14 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти до 2-7 м/с в ночное время и до 7-12 м/с в дневное. Ночью температура опустится до +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +18…+23 ˚С.
В Белгороде в четверг ночью облачно и без осадков. Похолодает до +6 ˚С. Ветер при этом восточный 2 м/с. Днём потеплеет до +21 ˚С. Ветер юго-восточный до 2 м/с, небольшая облачность.
В пятницу, 15 сентября, в областном центре также без дождей. Ночью будет облачно с прояснениями, до +10 ˚С. Ветер юго-восточный 3 м/с. В светлое время суток до +21 ˚С, облачно. Ветер усилится до 4 м/с.
Такая же погода ожидается и в выходные. Следующая неделя в Белгороде также начнётся без осадков.