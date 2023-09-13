В Белгородской области температура опустится до +4 ˚С

В четверг, 14 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти до 2-7 м/с в ночное время и до 7-12 м/с в дневное. Ночью температура опустится до +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +18…+23 ˚С.