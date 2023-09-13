В Белгороде вновь горел многострадальный ресторан «Плаза»: что привело к пожару

«Плаза» в Белгороде горела не в первый раз. Так, в 2020 году пожары здесь произошли дважды — в марте и июне. В первом случае огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. В мае 2023 года на территории заброшенного ресторана вновь возник пожар — горел мусор.