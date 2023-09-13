В Белгороде вновь горел многострадальный ресторан «Плаза»: что привело к пожару

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось неиспользуемое здание ресторана «Плаза». Сообщение о задымлении спасатели получили накануне в 18:46. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части.
Прибывшие пожарные выяснили, что в неэксплуатируемом здании загорелся бытовой мусор. Локализовать возгорание удалось в 18:54, спустя три минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Полностью потушили возгорание к 19:00. К ликвидации пожара привлекли семь человек и три единицы техники
«Плаза» в Белгороде горела не в первый раз. Так, в 2020 году пожары здесь произошли дважды — в марте и июне. В первом случае огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. В мае 2023 года на территории заброшенного ресторана вновь возник пожар — горел мусор.