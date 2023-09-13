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Пожар в "Плазе"

В Белгороде вновь горел многострадальный ресторан «Плаза»: что привело к пожару

13 сентября 2023, 07:13
Фото: "БелПлюс"
Пожар в "Плазе"

Здание ресторана «Плаза» горело в Белгороде

Изначально спасатели получили сообщение о задымлении. Вскоре выяснилось, что в неэксплуатируемом здании загорелся мусор. Возгорание потушили, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось неиспользуемое здание ресторана «Плаза». Сообщение о задымлении спасатели получили накануне в 18:46. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части.

Прибывшие пожарные выяснили, что в неэксплуатируемом здании загорелся бытовой мусор. Локализовать возгорание удалось в 18:54, спустя три минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Полностью потушили возгорание к 19:00. К ликвидации пожара привлекли семь человек и три единицы техники

«Плаза» в Белгороде горела не в первый раз. Так, в 2020 году пожары здесь произошли дважды — в марте и июне. В первом случае огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. В мае 2023 года на территории заброшенного ресторана вновь возник пожар — горел мусор.

Пожар в "Плазе"Пожар в "Плазе"
Пожар в "Плазе"
Фото: "БелПлюс"
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