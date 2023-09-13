Стройфирма в Белгороде выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода

Во второй лот вошли участок под теплицы площадью 65,1 тыс. кв. м и нежилое здание на 11,2 кв. м. За время торгов они упали в цене. Как пишет издание, начальная цена на каждый участок составляла 25,9 млн рублей, но победителю пришлось отдать по 18,7 млн рублей.