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Стройфирма в Белгороде выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода

Стройфирма в Белгороде выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода

13 сентября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Два земельных участка племзавода «Разуменский» продали на торгах за 37,4 млн рублей. Выкупила их белгородская компания «Стройрейтинг», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсного управляющего.

Белгородская строительная фирма «Стройрейтинг» выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода «Разуменский». Объекты ушли с молотка за 37,4 млн рублей. Подробностями поделился конкурсный управляющий Андрей Овчинников.

Площадь обоих участков составляет 121,6 тыс. кв. м. Имущество реализовали двумя лотами. В первом был земельный участок, находящийся в Белгороде и предназначенный для выращивания огурцов и томатов. Площадь участка — 56,5 тыс. кв. м. Также в лоте были нежилое здание в 12,6 кв. м, артезианская скважина и водонапорная башня.

Во второй лот вошли участок под теплицы площадью 65,1 тыс. кв. м и нежилое здание на 11,2 кв. м. За время торгов они упали в цене. Как пишет издание, начальная цена на каждый участок составляла 25,9 млн рублей, но победителю пришлось отдать по 18,7 млн рублей.

Кроме того, планировалось продать два нежилых здания в Белгороде на 95,3 кв. м и на 32,8 кв. м, канализационные сети, сети водоснабжения и теплоснабжения общежития в Разумном. Торги в итоге не состоялись — лот покупателей не привлёк.

Племзавод обанкротился в 2019 году. Сумма требований кредиторов составляла 1,8 млрд рублей. Имущество компании пытались продать с 2020 года.

Что до покупателя, то ООО «Стройрейтинг» зарегистрировано в Белгороде в 2001 году. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, активы племзавода весной выкупили бизнесмены из Краснодара. Единым лотом продали земельный участок площадью 182 тыс. кв. м и несколько зданий. Также с молотка ушли и животные.

Бизнесмены из Краснодара выкупили активы племзавода и ЛВЗ под Белгородом
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