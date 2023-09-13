Стройфирма в Белгороде выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Белгородская строительная фирма «Стройрейтинг» выкупила два земельных участка обанкротившегося племзавода «Разуменский». Объекты ушли с молотка за 37,4 млн рублей. Подробностями поделился конкурсный управляющий Андрей Овчинников.
Площадь обоих участков составляет 121,6 тыс. кв. м. Имущество реализовали двумя лотами. В первом был земельный участок, находящийся в Белгороде и предназначенный для выращивания огурцов и томатов. Площадь участка — 56,5 тыс. кв. м. Также в лоте были нежилое здание в 12,6 кв. м, артезианская скважина и водонапорная башня.
Во второй лот вошли участок под теплицы площадью 65,1 тыс. кв. м и нежилое здание на 11,2 кв. м. За время торгов они упали в цене. Как пишет издание, начальная цена на каждый участок составляла 25,9 млн рублей, но победителю пришлось отдать по 18,7 млн рублей.
Кроме того, планировалось продать два нежилых здания в Белгороде на 95,3 кв. м и на 32,8 кв. м, канализационные сети, сети водоснабжения и теплоснабжения общежития в Разумном. Торги в итоге не состоялись — лот покупателей не привлёк.
Племзавод обанкротился в 2019 году. Сумма требований кредиторов составляла 1,8 млрд рублей. Имущество компании пытались продать с 2020 года.
Что до покупателя, то ООО «Стройрейтинг» зарегистрировано в Белгороде в 2001 году. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Напомним, активы племзавода весной выкупили бизнесмены из Краснодара. Единым лотом продали земельный участок площадью 182 тыс. кв. м и несколько зданий. Также с молотка ушли и животные.